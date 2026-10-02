Mega-Strafe für Besitzer der San Francisco 49ers nach Skandal

Die NFL greift gegen Jed York durch: Der Besitzer der San Francisco 49ers wird nach seinem Verfahren in Ohio für sechs Spiele gesperrt.

Die NFL hat Jed York für sechs Spiele gesperrt und den Haupteigentümer der San Francisco 49ers mit einer Geldstrafe von 500.000 US-Dollar belegt.

Im August wurde York in einem Wohnwagenpark festgenommen. Er hatte versucht, 160 Dollar für Sex mit einer Frau zu zahlen, die er für eine Prostituierte hielt. York wurde ins Gefängnis eingeliefert und nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 5.000 Dollar freigelassen.

Zunächst wurde er wegen Inanspruchnahme von Prostitution angeklagt, doch die Staatsanwaltschaft änderte die Anklage in „ungebührliches Verhalten“ ab. Er wurde für beide Straftaten zu einem Tag Haft verurteilt.

NFL: York entschuldigt sich öffentlich

Die ersten drei Saisonspiele hatte York während der laufenden Untersuchung bereits verpasst, diese Partien werden von der Sperre abgezogen. Damit darf der 45-Jährige am 20. Oktober wieder zu den 49ers zurückkehren. San Francisco ist ohne seinen Besitzer mit drei Siegen in die Saison gestartet.

York akzeptiert die Entscheidung der NFL vollständig. „Bei meiner Familie, den Spielern, Trainern und Mitarbeitern der San Francisco 49ers, unseren Fans und Partnern entschuldige ich mich zutiefst“, erklärte York. „Das war ein unentschuldbarer Fehler, und ich übernehme die volle Verantwortung. Was ich getan habe, entspricht nicht meinen Werten und nicht dem Menschen, der ich für meine Familie sein möchte.“

Der 49ers-Besitzer ergänzte mit Blick auf seine Söhne: „Ich habe das Vorbild, das ich ihnen sein will, verfehlt. Jetzt hoffe ich, ihnen zeigen zu können, wie wichtig es ist, zu seinen Fehlern zu stehen, und dass selbst unsere schlimmsten Momente uns lehren können, besser zu werden.“

Zudem betonte York: „Die 49ers zu führen, ist ein Privileg, das ich nicht auf die leichte Schulter nehme. Ihr Vertrauen muss ich mir mit der Zeit zurückverdienen, und ich freue mich auf diese Arbeit.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.