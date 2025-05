Geld für Fußballklub? NFL-Team bekommt neue Eigentümer!

SPORT1 16.05.2025 • 10:14 Uhr Die San Francisco 49ers verkaufen Teilanteile an drei Familien aus der Bay Area, um frisches Geld zu generieren. Die NFL-Genehmigung steht bevor.

Die San Francisco 49ers stehen kurz vor dem Verkauf von mehr als sechs Prozent ihrer Teamanteile an drei Familien aus der Bay Area.

Laut einem Bericht von Sportico soll der Deal zu einer Franchise-Bewertung von über 8,5 Milliarden Dollar abgeschlossen werden, was die höchste Bewertung für ein Sportfranchise in den großen US-Ligen darstellen würde. Die Khosla-, Deeter- und Griffith-Familien sind die potenziellen Käufer, wobei die Khoslas 3,1 Prozent, die Deeters 2,1 Prozent und die Griffiths 1 Prozent erwerben, berichtete The Athletic am Donnerstag.

Der Grund könnte ein europäischer Fußballklub sein.

Genehmigung durch die NFL steht bevor

Die NFL wird voraussichtlich die Transaktionen bei den Frühjahrstreffen der Eigentümer in Minneapolis in der kommenden Woche offiziell genehmigen. Die 49ers lehnten am Donnerstag eine Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Verkäufen ab.

Besitzer Jed York hatte bereits im März bei der jährlichen Ligaversammlung angedeutet, dass seine Familie den Verkauf von bis zu zehn Prozent ihrer Anteile erwägt. Er bezeichnete dies als eine „familieninterne Vermögensallokationsentscheidung“, die auf den Wünschen und Bedürfnissen verschiedener Familienmitglieder basiert.

Konkret heißt das, die York-Familie möchte frisches Geld generieren und holt deshalb bei den 49ers Partner ins Boot. Denn es gibt nach wie vor Gerüchte über eine Übernahme des Fußballklubs Glasgow Rangers durch die Yorks.

49ers suchen strategische Partner

York erklärte damals: „Es ist einfach eine dieser Gelegenheiten, bei denen, wenn es Sinn macht, wir das immer erkunden würden, aber ich bin mir nicht sicher, was wir letztendlich tun werden. Und wenn wir es tun, würden wir versuchen, die richtigen Leute zu finden, die alles, was wir auf und neben dem Spielfeld tun, unterstützen und sicherstellen, dass wir gute Partner haben, die mit uns sind.“