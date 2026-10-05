Der Deutsche Brandon Coleman erlebt beim London Game der NFL einen besonderen Moment - Super-Bowl-Sieger Jason Kelce ist förmlich aus dem Häuschen.

Eigentlich gab es für Brandon Coleman am vierten Spieltag der neuen NFL-Saison keinen Grund zur Freude. Der Deutsche verlor mit den Washington Commanders das London Game gegen die Indianapolis Colts mit 13:30.

Und doch war es für den 25-Jährigen ein ganz besonderer Tag. Der gebürtige Berliner hat als O-Liner mit dem Fangen von Bällen in der Regel wenig zu tun, gegen die Colts sollte sich dies aber ändern – und das bei einem durchaus bizarren Spielzug.

Brandon Coleman erzielte für die Commanders ein neues First Down Brandon Coleman erzielte für die Commanders ein neues First Down © IMAGO/Action Plus

Knapp sechs Minuten vor dem Ende waren die Commanders wieder im Angriff. Quarterback Athan Kaliakmanis, der Marcus Mariota nach einer Verletzung im Spiel ersetzte, versuchte sich an einem Pass.

Der Wurf des Signal Callers wurde allerdings von einem Gegenspieler abgefälscht, wodurch er die Richtung änderte und senkrecht in die Luft flog. Zwar fing ein Verteidiger der Colts den Ball ab, was eine Interception bedeutet hätte, er verlor das Spielgerät nach einem Zusammenstoß mit einem Mitspieler aber wieder.

Deutscher Coleman begeistert Kelce

Am Ende landete das Ei völlig überraschend in den Händen von O-Liner Coleman, der zu einem Lauf ansetzte, ein neues First Down erzielte und erst nach 13 Rushing Yards von gleich mehreren Colts-Profis zu Boden gebracht wurde.

Der aufgrund einer Verletzung zum Zuschauen verdammte Starting Quarterback der Commanders, Jayden Daniels, schaute an der Seitenlinie ungläubig.

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Ex-NFL-Profi und Super-Bowl-Sieger Jason Kelce, der die Partie als TV-Experte begleitete, war derweil völlig aus dem Häuschen. „So etwas passiert eigentlich nie“, jubelte er und erklärte, die Aktion erinnere ihn an eine Szene aus dem Film „Sandlot“.

Für Brandon Coleman, der 2024 von den Commanders im Draft ausgewählt wurde, war es der erste Catch in der NFL.