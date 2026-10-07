Lane Johnson beendet seine Karriere bei den Philadelphia Eagles überraschend mitten in der Saison. Der langjährige Right Tackle nennt persönliche Gründe und seine mentale Gesundheit als entscheidende Faktoren.

Lane Johnson beendet seine NFL-Karriere mit sofortiger Wirkung. Der Right Tackle der Philadelphia Eagles teilte am Dienstag in den Sozialen Medien mit, dass er nicht weiterspielen werde und das Team nach nur vier Saisonspielen verlassen werde.

Der zweimalige Super-Bowl-Champion begründete den Schritt mit veränderten Prioritäten im Privatleben und seiner mentalen Gesundheit.

Lane Johnson beendet seine NFL-Karriere Lane Johnson beendet seine NFL-Karriere © IMAGO/Icon Sportswire

„Ich wollte unbedingt noch ein weiteres Jahr durchhalten und ein letztes Mal mit meinen Brüdern auf dem Feld stehen“, schrieb Johnson, der über die letzte Dekade als der beste Spieler auf seiner Position galt. „Doch nach vielen Überlegungen habe ich erkannt, dass sich meine persönlichen und familiären Prioritäten verändert haben.“

NFL: Johnson ist eine Eagles-Legende

Aktuell müsse sich die NFL-Legende auf die mentale Gesundheit konzentrieren: „Ich schulde es meinen Mitspielern, Trainern, der Organisation und den Fans, mit Kopf und Herz zu 100 Prozent bei der Sache zu sein. Und mein Herz sagt mir gerade, dass es Zeit ist, sich vom Football zu verabschieden.“

Bereits zu Beginn des Training Camps hatte Johnson einige Tage gefehlt. Nach seiner Rückkehr zum Team hatte er seine Abwesenheit mit gesundheitlichen Problemen seiner Mutter begründet.

Für die Eagles endet damit die Laufbahn eines prägenden Spielers der vergangenen Jahre. Johnson war 2013 an vierter Stelle gedraftet worden und stand während seiner gesamten NFL-Karriere in Philadelphia unter Vertrag. 171-Mal stand er für die Eagles in der Regular Season auf dem Feld, 15 weitere Spiele für die Franchise absolvierte er in den Playoffs.

Mit den Eagles gewann der 36-Jährige zwei Super Bowls und wurde sechsmal in den Pro Bowl gewählt. Bereits im August hatte Johnson erklärt, dass die Saison wahrscheinlich seine letzte in der NFL werde.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.