Ein Besuch beim Spiel der Dallas Cowboys gegen die San Francisco 49ers endet für einen Fan im Krankenhaus. Wenige Tage später ist der 36-Jährige tot. Die Polizei ermittelt.

Ein Fan ist wenige Tage nach einer Auseinandersetzung beim Spiel der Dallas Cowboys gegen die San Francisco 49ers gestorben. Wie NBC Sports unter Berufung auf The Independent berichtet, war der 36-jährige Mario Narro am Sonntag im AT&T Stadium in Arlington mit einem anderen Zuschauer aneinandergeraten und dabei gestürzt. Die Polizei untersucht den Todesfall.

Zu dem Vorfall kam es dem Bericht zufolge etwa zum Zeitpunkt des Kickoffs. Narro blieb danach im Stadion und verfolgte die Partie weiter, klagte aber noch während des Spiels über Schmerzen.

Nach dem Spiel suchte er gemeinsam mit einem Freund Hilfe bei den Sanitätern im Stadion und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er am Mittwoch.

Polizei prüft Aufnahmen aus dem Stadion

Bereits am Dienstag hatte Narros Familie den Vorfall bei der Polizei gemeldet. Nach der Nachricht von seinem Tod leitete die Behörde Ermittlungen ein und sucht nach Videoaufnahmen aus dem Stadion, um sie auszuwerten.

Eine Obduktion steht noch aus. Die geneu Todesursache ist bislang nicht geklärt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.