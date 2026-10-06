Fünf ihrer sechs Touchdowns erzielen die Atlanta Falcons aus dem Laufspiel und feiern so ihren zweiten Saisonsieg.

Die Atlanta Falcons sind dank ihres starken Laufspiels zum zweiten Saisonsieg in der National Football League (NFL) gestürmt. Der zweimalige Super-Bowl-Teilnehmer feierte bei den New Orleans Saints ein deutliches 45:24, dabei lief Runningback Bijan Robinson insgesamt 145 Yards und erzielte zwei Touchdowns. Sein Positionskollege Brian Robinson steuerte sogar drei Touchdowns zum Erfolg bei. Damit stehen die Falcons bei einer Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen.

Falcons dominieren mit starkem Laufspiel

Im Montagabendspiel beeindruckten die Falcons vor allem mit starken Laufspielzügen, insgesamt fünf der sechs Touchdowns kamen so zustande. Schon im ersten Viertel hatte die Mannschaft von Headcoach Kevin Stefanski auf eine 14:0-Führung gestellt, die sie in der Folgezeit ausbaute.

So ruinierten die Falcons auch einen emotionalen Tag ihres Gastgebers: Das Spiel hatte ganz im Zeichen der Stadion-Wiedereröffnung der Saints vor 20 Jahren gestanden. Vor über zwei Jahrzehnten hatte der Hurrikan Katrina die Spielstätte stark in Mitleidenschaft gezogen, im September 2006 wurde der „Superdome“ dann ebenfalls gegen die Falcons wiedereröffnet. Sportlich läuft es für die Saints in der neuen Spielzeit noch nicht, es war die dritte Niederlage im vierten Spiel.