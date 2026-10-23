Der Super-Bowl-Teilnehmer verpasst den Anschluss, Chicago bleibt voll im Rennen um Platz eins.

Die New England Patriots haben in der NFL ihre dritte Saisonniederlage kassiert. Der Super-Bowl-Teilnehmer um Quarterback Drake Maye verlor zum Auftakt des siebten Spieltags bei den Chicago Bears mit 24:30 und verpasste mit einer Bilanz von 4:3 Siegen in der AFC East den Anschluss zu Tabellenführer Buffalo Bills (5:1). Die Bears hingegen landeten in der aktuell stärksten Division NFC North einen wichtigen Erfolg.

Bears behaupten Vorsprung dank Williams

Chicago, angeführt von Spielmacher Caleb Williams, sicherte sich früh eine 10:0-Führung, ehe Maye im zweiten Viertel seine Mannschaft mit einem Lauf in die Endzone anmeldete. Der 24-Jährige hielt den sechsmaligen Champion zudem mit 321 erworfenen Yards und zwei Touchdowns bei einer Interception in der Partie. Das Defizit aus dem Auftaktviertel war aber letztlich zu groß, die Führung übernahmen die Patriots nie.

Die Bears, bei denen Williams für 308 Yards und zwei Touchdowns warf, bleiben in der engen NFC North im Rennen um Platz eins. Dort verbuchen aktuell alle vier Teams eine positive Bilanz. Die Minnesota Vikings (5:0) führen vor Chicago (5:2), den Green Bay Packers (4:2) und den Detroit Lions (3:2). Die Lions mit dem deutsch-amerikanischen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown spielen am 15. November (15.30 Uhr/RTL) in München gegen die Patriots.