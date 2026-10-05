Mega-Comeback - doch dann kommt dieses Field Goal

Der deutsch-amerikanische Star-Receiver bleibt erstmals in dieser Saison ohne Touchdown. Dazu verliert seine Mannschaft gegen die Carolina Panthers.

Die Detroit Lions mit Star-Receiver Amon-Ra St. Brown haben in der nordamerikanischen Football-Liga NFL eine empfindliche Niederlage erlitten. Bei den Carolina Panthers unterlag die Franchise aus der Motor City mit 26:32, es war die zweite Pleite im vierten Saisonspiel.

Receiver St. Brown gelang dabei erstmals in dieser Saison kein Touchdown. Bei acht gefangenen Pässen erzielte er 75 Yards Raumgewinn. Quarterback Jared Goff brachte nur 32 seiner 52 Würfe an den Mann, erzielte dabei 412 Yards und einen Touchdown. Die Panthers bejubelten erst ihren zweiten Saisonsieg.

Amon-Ra St. Brown (r.) muss mit den Lions eine empfindliche Niederlage einstecken Amon-Ra St. Brown (r.) muss mit den Lions eine empfindliche Niederlage einstecken © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/JARED C. TILTON

Auf Seiten der Panthers überragten in er Offensive vor allem Wide Receiver Tetairoa McMillan (192 Yards, 2 TDs) und Running Back Chuba Hubbard (129 Yards, 2 TDs). Auch Quarterback Bryce Young zeigte einmal mehr eine ansprechende Vorstellung (329 Passing Yards, 2 TDs) und blieb ohne Turnover.

Nach einem 16:16 zur Halbzeit hatte er sein Team im dritten Viertel auf die Siegerstraße gebracht. In einem finalen Drive zwei Minuten vor dem Ende hätte Goff die Lions noch zum Sieg führen können, scheiterte jedoch bereits beim ersten vierten Versuch.

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Kansas City bleibt makellos

Die Kansas City Chiefs blieben indes makellos. Im Duell der ungeschlagenen Teams glückte der Franchise von Star-Quarterback Patrick Mahomes ein 30:27 bei den Los Angeles Raiders. Zwei Touchdowns von Kenneth Walker III binnen 15 Sekunden Spielzeit im vierten Viertel brachten die Entscheidung zugunsten der Chiefs.

Neben Kansas City haben nur noch die San Francisco 49ers und die Minnesota Vikings vier Siege in vier Spielen aufzuweisen. Die Niners setzten sich mit 24:14 gegen die Denver Broncos durch, die Vikings gewannen beim 15:10 gegen die Miami Dolphins zum zweiten Mal ohne eigenen Touchdown.

Die Seattle Seahawks fanden derweil zurück in die Siegesspur. Eine Woche nach dem 31:33 bei den Washington Commanders gelang dem Champion ein 30:23 gegen die weiter sieglosen Los Angeles Chargers. Running Back Emanuel Wilson war mit zwei Touchdowns der überragende Mann für Seattle.

mit Sport-Informations-Dienst (SID)