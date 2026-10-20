"Wir müssen wieder aufstehen und weiterkämpfen", sagt Headcoach Sean McVay.

Für die Los Angeles Rams werden die Probleme nach dem Fehlstart in der NFL immer größer. Star-Receiver Davante Adams fehlt dem Titelkandidaten in der US-Football-Profiliga bis zu zehn Wochen, für Poona Ford und Blake Grupe ist die Saison sogar schon vorbei.

Rams-Verletzungsseuche spitzt sich zu

Adams hatte sich am Sonntag beim 16:18 gegen die Arizona Cardinals ohne Gegnereinwirkung eine Verletzung in der Oberschenkelmuskulatur zugezogen und muss operiert werden. Noch schlimmer erwischte es Defensive Lineman Ford (Trizepsriss) und Kicker Grupe (Kreuzbandriss). Dazu fehlt Defensive End Kobie Turner (Leistenverletzung) voraussichtlich sechs Wochen.

„Es tut mir unendlich leid für diese Jungs“, sagte Headcoach Sean McVay in einer Pressekonferenz: „Sie sind wichtige Leistungsträger für uns, daher ist das emotional sehr belastend. Wir haben in diesem Jahr schon einige Rückschläge einstecken müssen, aber wir müssen wieder aufstehen und weiterkämpfen.“ Die aktuelle Situation sei „eine echte Bewährungsprobe“.

Super-Bowl-Favorit wankt früh

Die Buchmacher in den USA hatten die Rams vor Saisonbeginn als großen Favoriten auf den Sieg im Super Bowl LXI ausgemacht. Die Franchise hatte zuvor Defensiv-Superstar Myles Garrett geholt und Aaron Donald nach einjähriger Pause vom Comeback überzeugt.

Nach sechs Spielen stehen die Rams bei nur zwei Siegen und sind Letzter in der NFC West. Es setzte bislang Niederlagen gegen die Division-Konkurrenten San Francisco 49ers und Arizona Cardinals, dazu gegen die Denver Broncos und Buffalo Bills.