Ein Line Judge äußert sich unflätig und muss nun aussetzen. Auch ein anderer Unparteiischer bekommt eine Denkpause.

Die nordamerikanische Football-Liga NFL hat nach zwei ungewöhnlichen Vorfällen am vierten Spieltag zwei Schiedsrichter suspendiert. Line Judge Jeff Seeman wurde für zwei Partien gesperrt, weil er den Tight End Trey McBride von den Arizona Cardinals mit einem Schimpfwort bedacht hatte. Der Unparteiische Adrian Hill wurde nach einer Auseinandersetzung mit Linebacker Eric Wilson von den Minnesota Vikings für ein Spiel aus dem Verkehr gezogen.

NFL ahndet Schiri-Eklat

Seemans Verhalten war von JC Tretter, dem Vorsitzenden der Spielergewerkschaft (NFLPA), als „inakzeptabel“ kritisiert worden. „Spieler werden in umgekehrten Fällen konsequent zur Rechenschaft gezogen. Wir erwarten von der NFL, dass sie bei Unparteiischen dieselben Maßstäbe anlegt“, schrieb er zu einem Video des Vorfalls im Netz. Die Liga sanktionierte Seeman nun wegen „unprofessionellen Verhaltens gegenüber einem Spieler“.

Sein Schiedsrichterkollege Hill war von Wilson versehentlich zu Boden gestoßen worden und hatte verärgert darauf reagiert. Wilson, der dem Referee anschließend wieder auf die Beine geholfen hatte, tat den Vorfall mit einem Lachen ab: „Ehrlich gesagt war das lustig. Ich habe mich schließlich bei ihm entschuldigt und die Situation erklärt. Er hat das locker gesehen.“