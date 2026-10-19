Star-Quarterback Prescott erlebt bitteren Abend

Für Dak Prescott wird das Traditionsduell bei den Green Bay Packers ein Abend zum Vergessen. Der Quarterback der Dallas Cowboys steht permanent unter Druck, kassiert harte Treffer und sorgt nach einem Verletzungsschreck für zusätzliche Sorgen.

Dak Prescott hat bei der 13:23-Niederlage der Dallas Cowboys gegen die Green Bay Packers einen bitteren Abend erlebt. Der Quarterback stand im Lambeau Field über weite Strecken unter Dauerdruck, musste zahlreiche harte Hits einstecken und fand nie wirklich zu seinem Rhythmus. Die Cowboys kassierten damit ihre zweite Niederlage in Folge und fallen auf eine Bilanz von 2:4 zurück.

Besonders brenzlig wurde es, als Prescott einen heftigen Treffer in die Rippen kassierte. Der Quarterback blieb zunächst am Boden liegen und benötigte einige Momente, um wieder aufzustehen. Im direkt darauffolgenden Spielzug warf er eine Interception und schürte damit zusätzlich die Sorgen bei Dallas.

Dak Prescott von den Dallas Cowboys wurde gegen die Green Bay Packers hart getroffen Dak Prescott von den Dallas Cowboys wurde gegen die Green Bay Packers hart getroffen © IMAGO/ZUMA Press

Ein Sinnbild für Prescotts Abend

Nach der Partie gab der Quarterback jedoch leichte Entwarnung. „Ich wollte nicht aus dem Spiel gehen“, erklärte der Spielmacher. Auf die Frage, ob der harte Treffer Einfluss auf seinen Ballverlust gehabt habe, antwortete er: „Ich bin kein Typ, der Ausreden sucht.“

Die Szene stand sinnbildlich für einen Abend, an dem in der Cowboys-Offensive kaum etwas funktionierte. Die O-Line hatte große Probleme, Prescott ausreichend Zeit zu verschaffen. Immer wieder brachen Verteidiger durch, der Quarterback wurde unter Druck gesetzt und hart getroffen.

Hinzu kamen die bekannten Offensivprobleme der vergangenen Wochen. Nachdem Dallas zwischen Woche zwei und vier noch im Schnitt rund 34 Punkte pro Spiel erzielt hatte, kam die Mannschaft in den vergangenen beiden Partien nur noch auf weniger als 17 Zähler pro Begegnung. Gegen Green Bay blieb die Offensive in der ersten Halbzeit erstmals in dieser Saison sogar komplett ohne Punkte.

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Prescott brachte 34 seiner 54 Bälle für im Schnitt 5,4 Yards Raumgewinn an. Ihm gelang ein Touchdown, er warf aber ebenso zwei Interceptions. Dementsprechend genervt war er nach der Pleite.

„Das ist sehr frustrierend“

„Es ist einfach frustrierend, nicht in Schwung zu kommen“, sagte Prescott. „Getackelt zu werden und schnell unter Druck zu geraten, gehört zum Spiel dazu. Aber dass wir unsere Gegenmaßnahmen nicht umsetzen und das Spiel mit nur 13 Punkten beenden, ja, das ist sehr frustrierend.“

Auch über Prescotts Gesundheitszustand wurde nach Abpfiff gesprochen. Cowboys-Headcoach Brian Schottenheimer erklärte, dass zunächst keine Röntgenaufnahme notwendig gewesen sei. Damit deutete zunächst nichts auf eine schwerwiegende Verletzung hin.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.