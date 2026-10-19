65 Punkte! Dieses NFL-Spektakel hat es in sich

Die Pittsburgh Steelers drehen bei den Tampa Bay Buccaneers einen 13-Punkte-Rückstand im vierten Viertel. Aaron Rodgers entscheidet das dramatische NFL-Spiel erst in der Overtime.

Die Pittsburgh Steelers haben bei den Tampa Bay Buccaneers ein schon verloren geglaubtes Spiel gedreht. Das Team um Quarterback Aaron Rodgers setzte sich am Sonntag nach Overtime mit 26:19 durch und steht nun bei einer Bilanz von 4:2. Tampa Bay kassierte trotz einer 16:3-Führung im vierten Viertel die fünfte Niederlage im sechsten Spiel.

Pittsburgh dominierte den Schlussabschnitt mit 230 Yards Raumgewinn und erzwang zwei Interceptions von Bucs-Quarterback Jalon Daniels. Chris Boswell glich 1:55 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit mit einem Field Goal aus 58 Yards zum 16:16 aus. Zwei Spielzüge später fing Ex-Buccaneer Jamel Dean einen Pass von Daniels ab, trug den Ball 40 Yards bis an die 3-Yard-Linie zurück und bereitete Boswells 20-Yard-Field-Goal zur ersten Steelers-Führung vor.

Aaron Rodgers führt die Pittsburgh Steelers zum Krimi-Sieg in der Overtime Aaron Rodgers führt die Pittsburgh Steelers zum Krimi-Sieg in der Overtime © IMAGO/ZUMA Press Wire

Buccs retten sich in die Overtime

Die Buccaneers retteten sich dennoch in die Verlängerung: Chase McLaughlin verwandelte acht Sekunden vor Ablauf ein Field Goal aus 53 Yards zum 19:19. Zuvor hatte der Kicker bereits aus 43, 47 und 52 Yards getroffen. In der Overtime übernahm Rodgers dann die Kontrolle, führte Pittsburgh in zwölf Spielzügen und 6:45 Minuten 70 Yards über das Feld und warf den entscheidenden 6-Yard-Touchdown auf Germie Bernard.

Der Steelers-Quarterback brachte 33 von 49 Pässen für 253 Yards und zwei Touchdowns an und warf eine Interception, obwohl Tampa Bay ihn fünfmal sackte. DK Metcalf sammelte elf Catches für 93 Yards, Bernard kam ebenfalls auf elf Receptions für 87 Yards und fing den Sieg-Touchdown. Jalen Ramsey beendete Tampas letzten Angriff mit einem Sack gegen Daniels bei Fourth-and-8. Ramsey und Nate Herbig verbuchten jeweils zwei Sacks.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.