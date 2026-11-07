Die Detroit Lions bangen vor dem Duell mit den Miami Dolphins um Amon-Ra St. Brown. Der Wide Receiver steht auf dem Verletzungsbericht - mehrere Teamkollegen fallen bereits aus.

Der Einsatz von Amon-Ra St. Brown steht auf der Kippe. Die Detroit Lions führen ihren Wide Receiver wegen einer Rippenverletzung als fraglich für das Auswärtsspiel bei den Miami Dolphins am Sonntag. Er konnte am Freitag bereits den dritten Tag in Folge nur eingeschränkt am Training teilnehmen.

Seit 2023 hat St. Brown keine Partie mehr verpasst. Diesmal müssen die Lions auf mehrere andere Stammkräfte verzichten: Center Cade Mays fehlt wegen einer Knöchelverletzung, Cornerback D.J. Reed wegen einer Hüftverletzung. Defensive End DJ Wonnum fällt mit einer Gehirnerschütterung aus. Alle drei standen in dieser Woche nicht auf dem Trainingsplatz.

Auch Linebacker Jack Campbell steht wegen einer Nackenverletzung nicht zur Verfügung. Safety Kerby Joseph trainierte nach seiner Knieverletzung zwar erneut mit, wird aber für das Wochenende nicht von der Injured-Reserve-Liste aktiviert. Hinter Running Back Jahmyr Gibbs könnte es ebenfalls eng werden: Jacob Saylors ist wegen einer Nackenverletzung fraglich, Sione Vaki wegen einer Verletzung am Knöchel.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.