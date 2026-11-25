Brock Purdy verletzt: Neueste Nachrichten zum Knöchel des 49ers-Quarterbacks und seinem Status für das Spiel gegen die Seahawks in Woche 12

Die San Francisco 49ers bangen vor dem Duell mit den Seattle Seahawks um Brock Purdy. Eine Verletzung wirft Fragen zum Einsatz des Quarterbacks auf.

Die San Francisco 49ers müssen am Mittwoch ohne Brock Purdy trainieren. Der Quarterback hat sich den Knöchel verstaucht. Sein Einsatz im Heimspiel gegen die Seattle Seahawks am Sonntag ist offen.

Head Coach Kyle Shanahan schließt einen Ausfall nicht aus. Purdy verletzte sich beim 35:10 gegen die Minnesota Vikings im zweiten Viertel, spielte aber zu Ende.

Laut Shanahan handelt es sich nicht um eine schwere Sprunggelenksverstauchung. Der Zustand wird von Tag zu Tag bewertet. Sollte Purdy fehlen, würde Backup Mac Jones starten.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.