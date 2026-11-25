Aaron Rodgers macht nach seiner Degradierung bei den Pittsburgh Steelers seinem Ärger Luft. Der Quarterback erhebt live im TV schwere Vorwürfe gegen Head Coach Mike McCarthy. Kurze Zeit später wird die Legende entlassen.

Aaron Rodgers hat nach seiner überraschenden Degradierung bei den Pittsburgh Steelers mit Head Coach Mike McCarthy abgerechnet. Der Quarterback rechnete am Mittwoch in der Pat McAfee Show mit seinem Trainer ab – und wurde nur kurze Zeit später entlassen.

Wie Rodgers berichtete, habe er die Degradierung von Teamkollege Pat Freiermuth erfahren, denn er sagte am Telefon zu ihm: „Ich kann nicht glauben, dass sie das machen.“ Rodgers habe daraufhin überrascht gefragt: „Was machen?“ Erst anschließend habe er erfahren, dass die Steelers ihn auf die Bank setzen.

NFL-Legende Aaron Rodgers rechnet mit seiner Degradierung bei den Pittsburgh Steelers ab NFL-Legende Aaron Rodgers rechnet mit seiner Degradierung bei den Pittsburgh Steelers ab © IMAGO/Icon Sportswire

Rodgers erklärte, dass sein Agent bereits mit Steelers-General-Manager Omar Khan in Kontakt stehe. Mit McCarthy habe er in den vergangenen beiden Tagen ausführliche Gespräche geführt. Dabei sei die mögliche Degradierung allerdings nie zur Sprache gekommen. Noch am Montag soll der Coach erklärt haben, Rodgers bleibe sein Starter.

„Wenn du die Spielweise nicht änderst oder mich auf die Bank setzt, solltest du mich entlassen“, sagte der 42-Jährige und fügte in aller Deutlichkeit hinzu, dass er fertig mit den Steelers sei: „Der Zug ist schon abgefahren.“

Brisante Enthüllung von NFL-Legende Rodgers

Besonders brisant sind Rodgers‘ Schilderungen über die Zusammenarbeit mit seinem Trainer. Der Quarterback berichtete, McCarthy habe in der vergangenen Woche bei Teambesprechungen eingeschlafen sei und „geschnarcht“ habe.

„Letzten Mittwoch waren wir in einem Quarterback-Meeting. Mike kam spät, setzte sich und fing innerhalb von 10 Minuten an zu schnarchen. Wachte dadurch selbst auf, raschelte seine Papiere. Wir schauten uns alle um. Fünf Minuten später hörst du wieder das Schnarchen. Und weniger als fünf Minuten später verlässt er den Raum, als wäre nichts passiert“, schilderte Rodgers.

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Rodgers mit heftigen Anschuldigungen

Das war jedoch nicht der einzige Vorfall. Der Quarterback schilderte zunächst die Ereignisse rund um die 16:19-Niederlage gegen die Philadelphia Eagles am Sonntag. Schon früh im Spiel hätten einige Spieler mit dem Verlauf der Partie gehadert. Vor allem mit den Verteidigern habe der Coach den Kontakt verloren. Der Quarterback habe seinen Trainer deshalb aufgefordert, stärker auf die Defensive zuzugehen und das Gespräch mit den Spielern zu suchen.

McCarthys Antwort habe ihn überrascht: „Na ja, ich glaube nicht, dass ich das muss.“ Rodgers widersprach: „Da bin ich anderer Meinung.“

Als entscheidenden Moment bezeichnete Rodgers schließlich eine Szene in der Halbzeitpause. Offensive und Defensive hätten sich jeweils auf einer Seite der Kabine versammelt. Nach einigen Worten habe McCarthy im Huddle plötzlich gerufen: „Okay, eins, zwei, drei, Packers.“

Die Reaktion der Spieler sei entsprechend ausgefallen. „Wir haben uns umgeschaut und gedacht: ‚Was zum Teufel? Was ist hier los? Wo hat er denn gerade seinen Kopf?‘“, berichtete Rodgers. McCarthy hatte die Green Bay Packers von 2006 bis 2018 trainiert und schon damals mit Rodgers gearbeitet.

Kurze Zeit nach seinem Auftritt in der Pat McAfee Show wurde Rodgers dann von den Steelers entlassen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wollte die Franchise ihn eigentlich noch im Team behalten, doch nach seiner Abrechnung wurde die Reißleine gezogen.

Bedeutet die Degradierung das Karriereende?

Die Steelers hatten am Mittwoch lediglich mitgeteilt, dass Rodgers beim Black-Friday-Spiel gegen die Denver Broncos am Freitag nicht im Kader stehen wird. Für ihn übernimmt Ersatzmann Mason Rudolph als Starter. Die Entscheidung fällt nach zwei Niederlagen in Serie, bei denen Pittsburghs Offensive jeweils unter 20 Punkten blieb.

Der Spielmacher hatte seinen Vertrag bei den Steelers vor der Saison um ein Jahr verlängert und angekündigt, dass 2026 seine 22. und zugleich letzte NFL-Saison sein werde. In zehn Spielen warf er für 2.241 Yards und 16 Touchdowns bei sechs Interceptions. Die Steelers stehen bei sechs Siegen und vier Niederlagen. Neben Rudolph gehören Will Howard und Rookie Drew Allar zu den Quarterback-Optionen des Teams.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.