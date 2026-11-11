Deshaun Watson steht bei den Cleveland Browns offenbar vor der Rückkehr als Starting-Quarterback. Für Shedeur Sanders hätte das trotz einer starken Vorstellung Folgen.

Deshaun Watson soll am Sonntag für die Cleveland Browns als Quarterback gegen die Houston Texans starten. Das berichtet Mary Kay Cabot von Cleveland.com unter Berufung auf eine Quelle aus der Liga. Damit würde Shedeur Sanders trotz seines starken Auftritts am vergangenen Wochenende wieder auf die Bank rücken.

Watson hatte die Partie bei den New Orleans Saints wegen einer Gehirnerschütterung verpasst. Sanders warf bei der 22:23-Niederlage nach Verlängerung für 297 Yards und zwei Touchdowns, ohne eine Interception zu produzieren. Sein 39-Yard-Pass auf Tight End Harold Fannin Jr. brachte die Browns in der Overtime bis auf einen Punkt heran – doch die anschließende Two-Point Conversion zum möglichen Sieg misslang.

Watson trifft auf sein ehemaliges Team

Vor der Saison hatte sich Watson im Duell mit Sanders den Starterposten unter Head Coach Todd Monken gesichert. In den ersten acht Spielen führte er Cleveland zu fünf Siegen und drei Niederlagen. Dabei brachte Watson 65,5 Prozent seiner Pässe für 1.806 Yards, sieben Touchdowns und drei Interceptions an und erlief weitere 217 Yards sowie einen Touchdown.

Sanders hatte in seiner Rookie-Saison 2025 drei seiner sieben Starts gewonnen und dabei sieben Touchdowns bei zehn Interceptions produziert. Für Watson ist es erst der zweite Start gegen Houston seit seinem Trade nach Cleveland vor der Saison 2022. Der Quarterback spielte seine ersten vier NFL-Spielzeiten für die Texans, die mit einer Bilanz von 3:5 in das Duell gehen – die Browns stehen bei 5:4.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.