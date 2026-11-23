In der NFL sorgen Vita Vea und Bucky Irving für den Jubel des Jahres. Presse und Experten sind aus dem Häuschen.

Ein Touchdown-Jubel der Tampa Bay Buccaneers sorgt weltweit für Gesprächsstoff. Was als spontane Feier begann, hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Internet-Hit entwickelt. Nach einer starken Aktion der Tampa Bay Buccaneers zog der 157 Kilogramm schwere Defensive Tackle Vita Vea sein Trikot hoch und präsentierte seinen Bauch. Teamkollege Bucky Irving klatschte daraufhin dreimal auf die „Wampe“ des Hünen – und löste damit Begeisterung auf den Rängen und in den sozialen Medien aus.

Auch die Experten bei RTL feierten die Szene. „Er zeigt seinen Bauch und Irving klatscht auf die Wanne“, beschrieb Patrick Esume den ungewöhnlichen Jubel. Björn Werner vergab direkt die Höchstnote: „Das ist eine zehn von zehn.“

Eva und Irving für Jubel gefeiert

Auch in den USA überschlugen sich die Reaktionen. Bleacher Report bezeichnete die Aktion als „den absurdesten und lustigsten Jubel“, der die Fans ausflippen lasse. Yahoo Sports erklärte sogar: „Das ist die beste Szene, die Sie dieses Jahr sehen.“

Die kuriose Einlage machte selbst international die Runde. Das australische Portal News.au schrieb: „Die USA feiert den verrücktesten Jubel aller Zeiten.“

Selbst die NFL griff den viral gegangenen Moment auf. Auf dem offiziellen Liga-Account hieß es: „Das ist ja unglaublich.“ Die Buccaneers legten noch nach und schrieben: „Der perfekte Jubel existiert nicht, oder doch?“ Dazu forderte die Franchise augenzwinkernd: „Hängt das Bild im Louvre auf.“

Ob Touchdown, Sack oder Turnover: Dieser Jubel dürfte in der NFL in dieser Saison jedenfalls nur schwer zu toppen sein.