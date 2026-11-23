San Francisco bleibt das Team mit der besten Bilanz. Nur die Buffalo Bills können mithalten.

Die San Francisco 49ers haben beim Auftritt der NFL im Aztekenstadion den nächsten Sieg gefeiert und ihren Status als Anwärter auf den Super Bowl untermauert. Im Topspiel in Mexiko-Stadt gelang ein 35:10 über den Verfolger Minnesota Vikings, die 49ers weisen nun eine Bilanz von neun Siegen bei nur einer Niederlage auf.

Ligaweit können da nur die Buffalo Bills mithalten. Die Vikings (7:3) verpassten es, mit San Francisco gleichzuziehen.

Brock Purdy hatte Grund zum Feiern Brock Purdy hatte Grund zum Feiern © IMAGO/ZUMA Press Wire

Gegen die beste Defense der Liga warf Quarterback Brock Purdy drei Touchdownpässe – zwei davon auf Tight End George Kittle – und leistete sich keine Interception. „Wir hatten einen großartigen Plan, wir haben uns sehr gut ergänzt“, sagte Purdy: „Die Defense hat uns die Bälle zurückgeholt, und wir sind rausgegangen und haben es erledigt.“

NFL: St. Brown überzeugt erneut

Schon früher am Sonntag hatte auch der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown die Siegesserie mit seinen Detroit Lions (8:2) ausgebaut. Das Team schlug die Tampa Bay Buccaneers vor eigenem Publikum 31:21, dem Wide Receiver gelang im lange Zeit engen Duell der achte Touchdown in dieser NFL-Saison. Sein Bestwert stammt aus der Spielzeit 2024/25, damals punktete St. Brown insgesamt zwölfmal in der Endzone.

Ebenfalls ihren achten Sieg holten die Kansas City Chiefs (8:2). Das Team aus Missouri ließ den Arizona Cardinals beim 34:7 keine Chance, Star-Quarterback Patrick Mahomes verbuchte drei Touchdown-Pässe und warf für 324 Yards.

Einen Favoritensieg holten auch die Buffalo Bills, das 26:9 gegen Außenseiter Miami Dolphins war eine einseitige Angelegenheit. Am kommenden Donnerstag empfangen die Bills die Chiefs zum Spitzenspiel.