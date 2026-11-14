Sollte Deutschland ein zweites NFL-Spiel bekommen? Bei einigen Ex-Profis ist die Meinung klar.

Am Sonntag ist es wieder so weit. In der Münchner Allianz Arena steigt das nächste International Game der NFL. Mit den Detroit Lions und den New England Patriots treffen dabei zwei überaus namhafte Klubs aufeinander.

Rund um das Munich Game wird auch wieder intensiver darüber diskutiert, ob Deutschland in Zukunft mehr als nur ein NFL-Spiel austragen sollte. Geht es nach dem ein oder anderen Ex-Profi, dann wäre dies auf jeden Fall zu wünschen.

Marcus Trufant hofft auf mehr NFL-Spiele in Deutschland Marcus Trufant hofft auf mehr NFL-Spiele in Deutschland © IMAGO/ZUMA Press Wire

„Das sage ich ja schon lange. Ich finde es richtig cool, was sie in London machen. Aber ich glaube, es wird langsam und sicher Zeit für ein bisschen mehr Football in Deutschland“, erklärte der frühere NFL-Profi Marcel Dabo am Rande der NFL Munich Gala im Interview mit SPORT1.

Dabo hofft auf mehr Spiele in Deutschland

In London wurden im Oktober insgesamt drei Spiele ausgetragen. Sollte die englische Hauptstadt also eine Partie zugunsten eines Spiels in Deutschland abgeben?

„Wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich natürlich alle internationalen Spiele nach Deutschland bringen. Das geht natürlich nicht, aber zwei, drei fände ich schon schön“, so Dabo, der von 2022 bis 2025 bei den Indianapolis Colts unter Vertrag stand.

„Ich finde, wir haben super schöne Städte, München ist für mich die schönste. Berlin war mega letztes Jahr und mit den Colts waren wir 2023 in Frankfurt, das war auch top. Das sind die drei Städte, die ich mir echt gut vorstellen kann.“

Der deutsche Sportler ist aber nicht der einzige, der sich über mehr Football-Action in der Bundesrepublik freuen würde.

DEINE MEINUNG

Ex-Seahawks-Star von den Fans begeistert

„Ich hoffe es. Natürlich bin ich voreingenommen, aber ich weiß, dass die Seahawks in Deutschland sehr viele Fans haben. Sie reisen auch zu vielen Spielen“, erklärte Marcus Trufant, von 2003 bis 2012 als Cornerback in Diensten der Seattle Seahawks, bei SPORT1.

Den ehemaligen Pro Bowler begeistert vor allem die Stimmung. „Die Fans sind total verrückt – und darum geht es doch. Dass alle zusammenkommen, Spaß haben und eine Gemeinschaft aufbauen. Ich hoffe, dass sie ein zweites Spiel bekommen.“

Übrigens: Ein zweites NFL-Spiel in Deutschland ist alles andere als ausgeschlossen. Als Commissioner Roger Goodell bei der NFL Munich Gala von SPORT1 auf diese Möglichkeit angesprochen wurde, sagte er mit einem breiten Lächeln: „Das ist eine super Idee. Wir sollten darüber nachdenken.“