Die New England Patriots sind mit Sorgen im Gepäck nach München gereist. Das Spiel gegen die Lions wird für den Super-Bowl-Teilnehmer der vergangenen Saison eine wegweisende Standortbestimmung.

Als die New England Patriots am Mittwoch ins Flugzeug nach München stiegen, haben sie ihre Sorgen im Gepäck mitgenommen. Nach der herben Klatsche gegen die Green Bay Packers (27:45) herrscht beim Super-Bowl-Teilnehmer der vergangenen Saison Alarmstimmung. Es gibt mehr offene Fragen als Antworten.

Mit einer Bilanz von fünf Siegen bei vier Niederlagen bewegen sich die Pats zwar weiterhin im Rennen um die Playoffs, doch die jüngsten Entwicklungen geben zunehmenden Anlass zur Sorge. Pünktlich zum NFL Munich Game (alle Infos zum Spiel) gegen die Detroit Lions am Sonntag (15.30 Uhr) sind die Baustellen in nahezu allen Mannschaftsteilen unübersehbar geworden.

Die New England Patriots stehen vor einer Standortbestimmung Die New England Patriots stehen vor einer Standortbestimmung © IMAGO/Newscom World

Im Mittelpunkt steht Quarterback Drake Maye. In der vergangenen Saison bot der 24-Jährige mit 35 Touchdowns noch eine MVP-würdige Saison, doch dieses Jahr zeigt er mehr Schatten als Licht.

Maye führt Liga in Negativ-Statistik an

Bereits in den ersten vier Partien warf Maye sieben Interceptions und brachte die Patriots damit immer wieder in Schwierigkeiten. Danach spielte er gegen die Raiders, Jets, Dolphins und Bears deutlich effizienter (11 Touchdowns, 1 Interception) und vermied folgenschwere Fehler. Allerdings kamen diese Leistungen mit Ausnahme der Bears überwiegend gegen Teams zustande, die nicht zu den stärksten Gegnern der Liga zählen.

Vergangene Woche gegen Green Bay wurden die Probleme wieder sichtbar. Bei der Niederlage gegen die Packers unterliefen Maye drei weitere Interceptions. Mit inzwischen elf Pässen zum Gegner teilt er sich das ligaweite Schlusslicht mit Justin Herbert. Nachdem ihm in der gesamten Vorsaison lediglich acht Interceptions unterlaufen waren, ist das ein bemerkenswerter Rückschritt.

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Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hob Head Coach Mike Vrabel die große Bedeutung des Quarterbacks für das Spielgeschehen – sowohl positiv als auch negativ – hervor. „Er weiß, welchen Einfluss er auf diese Footballmannschaft hat. Sei es über sein Laufspiel oder sein Passspiel“, sagte Vrabel. „Es war einfach unglücklich, dass er den Ball (gegen die Packers; Anm. d. Red.) in gefährliche Situationen gebracht hat. Dann ist es schwer, zu gewinnen.“

Die Personalsituation spitzt sich zu

Vor dem Aufeinandertreffen in der bayerischen Landeshauptstadt bereitet zudem die Personalsituation auf der Running-Back-Position Sorgenfalten. Starter Rhamondre Stevenson wird wegen einer Knieverletzung, die er sich gegen die Packers zugezogen hat, voraussichtlich mehrere Wochen ausfallen. Sein etatmäßiger Backup TreVeyon Henderson ist gar nicht erst mit nach München gereist, nachdem er wegen nicht näher bekannter neurologischer Probleme sogar mehrere Tage im Krankenhaus verbringen musste.

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Ohnehin ist das Duo in den bisherigen Spielen nicht so effektiv gewesen wie in der Vorsaison und erläuft durchschnittlich jeweils nur 3,9 Yards pro Run. Richten soll es in München der deutlich unerfahrenere Corey Kiner, was auch den Druck auf Maye und das Passspiel erhöhen dürfte.

Der Star-Neuzugang ist bisher kaum zu sehen

Im Passspiel beinahe gar kein Thema ist bislang A. J. Brown, der vor der Saison per Trade von den Eagles kam. Der prominenteste Neuzugang der Patriots wartet noch auf seinen Durchbruch. Verletzungsbedingt kam Brown erst in drei Spielen zum Einsatz und fing lediglich neun Pässe für 101 Yards bei 20 Targets und mehreren Drops.

Dabei griff New England tief in die Tasche und schickte für Brown einen Erstrundenpick und einen Fünftrundenpick nach Philadelphia. Nach überstandener Knieverletzung könnte Brown gegen Detroit sein Comeback geben. Wenn die Patriots ihre Offensive in der zweiten Saisonhälfte wieder auf Super-Bowl-Niveau bekommen möchten, benötigen sie dringend eine andere Version von Brown. Dass der 29-Jährige auf Top-Niveau zu den dominantesten Receivern der Liga gehört, hat er bereits bewiesen – allerdings noch nicht in New England.

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Im negativen Sinne: Ausgerechnet Gonzalez im Mittelpunkt

Mit im Gepäck haben die Patriots jedoch nicht nur Offensiv-Sorgen. Auch die Defensive offenbarte zuletzt mit 45 zugelassenen Punkten gegen Green Bay überraschende Probleme. Ausgerechnet Star-Cornerback Christian Gonzalez rückte dabei in den Mittelpunkt.

Beim Debakel gegen Green Bay erlebte der normalerweise überragende Verteidiger einen historischen Abend im negativen Sinne. Der All-Pro-Cornerback aus der Saison 2025/26 ließ zehn Receptions für insgesamt 187 Yards gegen seine direkten Gegenspieler zu. Laut NFL-Daten war er damit der erste Verteidiger seit 2018, der in einem Spiel gegen zwei verschiedene Receiver (Matthew Golden und Christian Watson) jeweils mehr als 80 zugelassene Yards abgab.

Entsprechend deutlich fiel die Reaktion von Vrabel aus. Der Trainer erklärte nach dem Spiel, dass die Patriots von ihren besten Spielern deutlich mehr erwarten müssten. Später legte Vrabel nach und machte klar, dass man sich in der NFL keine Pausen erlauben könne. Die Kritik wurde in erster Linie als Botschaft an Gonzalez, der im Sommer einen Rekord-Vertrag unterschrieben hatte, verstanden.

Nur wenige Tage später wartet mit den Lions (6:2-Bilanz) nun die nächste Mammutaufgabe. Gegen das vielseitige Passspiel der Offensive um Superstar Amon-Ra St. Brown und Speedster Jameson Williams muss die Patriots-Secondary beweisen, dass die Vorstellung gegen Green Bay tatsächlich nur ein Ausrutscher war.

„Wir müssen Ballverluste erzwingen. Sonst ist die Defensive in dieser Liga schwierig. Wir brauchen Spieler, die einen Pass abfangen oder so hart tackeln, dass der Ball rausfällt. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu erreichen, aber es beginnt damit, den Quarterback unter Druck zu setzen“, nahm der Head Coach vor dem Spiel in München die gesamte Defensive in die Pflicht.

Etwas geändert habe sich für ihn in der Spielvorbereitung nach der Niederlage gegen die Packers allerdings nicht. „Sicherlich gibt es einige Dinge, die du nach einer Niederlage angehen musst und die dazu beigetragen haben, dass du nicht erfolgreich warst. Aber in jedem Spiel gibt es gute und schlechte Spielzüge“, betonte Vrabel.

Sind diese Signale ein noch größerer Grund zur Sorge?

Vielleicht noch besorgniserregender sind die Signale, die zuletzt aus der Kabine kamen. „Wenn es Spieler gibt, für die das okay ist, gibt es 31 andere Teams, zu denen sie wechseln können. (…) Wenn man nicht bereit ist, die ganze Woche zu arbeiten, ist man wahrscheinlich nicht für dieses Team geeignet“, ließ Receiver-Veteran Mack Hollins nach dem Debakel gegen die Packers aufhorchen. Verstanden wurden seine Worte als unmissverständliche Kritik an der Einstellung innerhalb der Mannschaft.

Die Patriots reisen also mit reichlich Sorgen im Gepäck nach München. Für Maye, Brown, Gonzalez und Co. ist das Munich Game in der Allianz Arena deshalb nicht nur ein internationales Schaulaufen – sondern möglicherweise die bislang bedeutendste Standortbestimmung dieser Saison.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.