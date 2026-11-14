Joe Burrow jagt NFL-Rekord von Peyton Manning

Joe Burrow führt die Cincinnati Bengals mit einer beeindruckenden Touchdown-Serie an. Gegen die Pittsburgh Steelers kann der Quarterback zu einer NFL-Legende aufschließen.

Joe Burrow steht vor einem gewaltigen Sprung in die NFL-Geschichtsbücher: Der Quarterback der Cincinnati Bengals kann am Sonntagabend im Heimspiel gegen die Pittsburgh Steelers mit Peyton Manning gleichziehen.

Zieht Joe Burrow mit NFL-Rekord von Peyton Manning gleich?

Dafür muss Burrow zum fünften Mal in Folge mindestens vier Touchdowns durch Pässe oder eigene Läufe erzielen. Bislang ist Manning der einzige Quarterback, dem eine solche Serie gelungen ist.

Joe Burrow ist in der NFL auf Rekordkurs Joe Burrow ist in der NFL auf Rekordkurs © IMAGO/Icon Sportswire

Für die Bengals geht es gegen Pittsburgh zudem um die Tabellenführung in der AFC North: Beide Teams stehen vor dem Duell bei sechs Siegen und zwei Niederlagen. Cincinnati würde mit einem Erfolg an den Steelers vorbeiziehen.

Burrows Serie begann gegen Miami

In den vergangenen vier Spielen war Burrow jeweils an mindestens vier Touchdowns beteiligt – und führte die Bengals jedes Mal zum Sieg. Den Auftakt machte der Quarterback beim 31:24 gegen die Miami Dolphins mit vier Touchdown-Pässen. Auch beim 35:13 gegen die Baltimore Ravens warf er viermal zum Touchdown.

Beim 43:36 gegen die Tennessee Titans folgten fünf Touchdown-Pässe und ein eigener Lauf in die Endzone. Den sechsten Touchdown erzielte Burrow in der Verlängerung. Beim anschließenden 34:17 gegen die Atlanta Falcons in Madrid verbuchte er drei Touchdown-Pässe und einen weiteren Lauf in die Endzone.

Manning legte mit den Colts vor

Manning stellte die Bestmarke 2004 mit den Indianapolis Colts zwischen dem achten und zwölften Spieltag auf. Dabei gelangen ihm einmal sechs, zweimal fünf und zweimal vier Touchdowns. Sämtliche Scores erzielte er durch Pässe.

Für seine Leistungen wurde Manning in jener Saison als wertvollster Spieler der Liga ausgezeichnet. Auch Burrow zählt mit seiner aktuellen Form zu den Kandidaten auf die MVP-Auszeichnung.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.