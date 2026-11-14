Wechselt Harry Kane nach seiner Fußball-Karriere zum American Football? Der bekennende NFL-Fan liebäugelt schon länger damit, sich als Kicker zu probieren. Laut Quarterback Drake Maye hätte er durchaus das Zeug dazu.

Mit dem Gewinn des Ballon d’Or 2026 hat es Harry Kane allen bewiesen, wohlgemerkt im fortgeschrittenen Fußballer-Alter von 33 Jahren. Seinen ersten Meisterschaftstitel mit dem FC Bayern München gewann er im Alter von 31 Jahren. Bei der Weltmeisterschaft 2030 in Marokko, Portugal und Spanien würde der Torgarant den Platz für England mit stolzen 36 Jahren Lebenserfahrung betreten – nicht verwunderlich also, dass sich Kane auch Gedanken um eine potenzielle Karriere nach seiner Laufbahn als Fußballer macht.

Von der Bundesliga in die NFL? Für einen der besten Fußballer der Welt ist dieses Szenario offenbar mehr als nur ein Gedankenspiel. Einen Wechsel in die umsatzstärkste Liga der Sportwelt kann sich der Stürmer bereits seit mehreren Jahren vorstellen.

Sehen wir Harry Kane irgendwann mal als Kicker in der NFL? Sehen wir Harry Kane irgendwann mal als Kicker in der NFL? © IMAGO/Every Second Media

Kane: „Werde vielleicht anfangen zu üben“

Im Gespräch mit Sports Illustrated Deutschland verriet Kane schon im März 2024: „Das ist zumindest etwas, was ich im Hinterkopf habe. Wenn es auf das Ende meiner Karriere im Fußball zugeht, werde ich mir das vielleicht etwas genauer ansehen und anfangen, ein bisschen zu üben“, ergänzte er damals.

Mit dem nächsten „German NFL Game“ in der Münchner Allianz Arena am 15. November dieses Jahres und dem Besuch seines NFL-Lieblingsklubs New England Patriots an der Säbener Straße dürfte dieser Gedanke beim Rekordnationalspieler der „Three Lions“ wieder an Präsenz gewonnen haben.

„Es hängt alles davon ab, was in den nächsten fünf oder sechs Jahren in meiner Karriere passiert – wie es um meine Motivation steht und was ich erreichen möchte. Die NFL ist – sagen wir es mal so – deutlich realistischer als der Golfsport“, erneuerte Kane sein Interesse für American Football erst im September dieses Jahres.

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Würde Kane die notwendigen Fähigkeiten mitbringen?

Die Idee eines Sportartenwechsels ist zumindest keinesfalls so abwegig, wie sie zunächst erscheinen mag. Gerade auf der Position des Kickers können Fußballer von ihrer sportlichen Ausbildung profitieren. Doch was genau braucht es, um ein erfolgreicher Kicker zu sein?

Um den Football erfolgreich durch das gegnerische Torgestänge zu schießen, braucht es Präzision und Schusskraft. Des Weiteren ist ein Gespür für die richtige Technik vonnöten. Das durchschnittliche Field Goal in der NFL liegt bei etwa 40 Yards (ca. 36,6 Meter). Kicker kommen oftmals in Alles-oder-Nichts-Situationen ins Spiel und müssen dabei mentale Stärke beweisen. Nicht selten versuchen die gegnerischen Spieler, den psychologischen Druck auf den Kontrahenten zu erhöhen und ihn aus dem Rhythmus zu bringen.

Laut Drake Maye liege genau darin Kanes Qualifikation, einen guten NFL-Kicker abzugeben. „Er kennt die Drucksituation, das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten eines NFL-Kickers. Das macht er ja schon hauptberuflich und ich denke, er hätte keine Probleme“, sagte der Quarterback der Patriots bei der Pressekonferenz am Donnerstag in München.

0:52 SPORT1 Star-QB sicher: Bayern-Star könnte in der NFL spielen

Kane? „Er würde das gut hinbekommen“

„Ich habe ihn bereits ein paar Field Goals schießen sehen. Das sah richtig gut aus. Er würde das gut hinbekommen“, gab sich der 24-Jährige zuversichtlich. Dass Kane zudem einen Torriecher hat, sollte längst kein Geheimnis mehr sein.

Seit seinem Wechsel zum deutschen Rekordmeister im August 2023 gewann er bislang jede Saison die Bundesliga-Torschützenkanone. Zudem knackte er sowohl den 100-Tore-Rekord der Bundesliga als auch den WM-Torrekord Englands.

Dass der Stürmer sowohl bei den Münchnern als auch in der englischen Nationalmannschaft als unangefochtener Elfmeter-Experte gilt, sollte sein Gefühl für Präzision und Nervenstärke zusätzlich unter Beweis stellen. „Ich schieße Elfmeter, und der Druck sowie die Technik sind dabei sehr ähnlich“, schätzte Kane sein Können selbst ein. „Wenn ich das also trainieren würde, käme ich dem am nächsten – deutlich näher als bei jeder anderen Sportart.“

Auch gegen Kroatien in der Nations League trat Harry Kane zum Elfmeter an Auch gegen Kroatien in der Nations League trat Harry Kane zum Elfmeter an © IMAGO/Crystal Pix

Kanes unglaubliche Schusskraft

Auch mit seiner Schusskraft sorgte Bayerns Torgarant in der Bundesliga bereits für Aufsehen. Am 13. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 traf Kane gegen den VfB Stuttgart mit einer Schussgeschwindigkeit von satten 128 km/h und belegt damit Platz drei der härtesten Torschüsse in der Liga-Geschichte.

Doch wie realistisch ist ein solcher Wechsel wirklich? Ein Blick in die NFL-Vergangenheit zeigt, dass ein Sportartwechsel vom Fußball zum American Football durchaus nicht ungewöhnlich ist.

Toni Fritsch, ehemaliger österreichischer Nationalspieler und Ex-Stürmer des SK Rapid Wien, wechselte 1971 beispielsweise zu den Dallas Cowboys in die NFL. Nur ein Jahr später krönte er sich als Kicker mit ihnen sogar zum Super-Bowl-Sieger.

Auch Harrison Butker, Star-Kicker der Kansas City Chiefs, hat seine Wurzeln im Fußball. Bevor er zum American Football wechselte, spielte der 31-Jährige Fußball an den Westminster Schools in Atlanta (Georgia).

Kane könnte in die Fußstapfen eines Ex-Bayern-Profis treten

In der Vergangenheit wagten zudem prominente Ex-Fußball-Profis rund um Ingo Anderbrügge, Manfred Burgsmüller und den Österreicher Stefan Ilsanker nach ihrem fußballerischen Karriereende als Kicker den Wechsel in die NFL Europe. Unter ihnen ist auch ein Ex-Bayern-Spieler vertreten. Stefan Maierhofer, der von 2005 bis 2007 für die Amateure und die Profi-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters aufgelaufen war, wechselte 2025 zu den Vienna Vikings.

Torgarant Kane könnte sogar den Sprung in die NFL schaffen. Sollte er wirklich einen Neuanfang im US-Sport wagen, müssten sich seine Fans jedoch noch etwas gedulden. „Wenn ich es tun würde, dann wäre das etwas, das ich ernst nehmen würde. Ich würde mir vorher sechs Monate bis ein Jahr Zeit nehmen, um zu üben“, machte Kane deutlich.

Weiter überlegte er: „Vielleicht könnte man – falls ich in Zukunft in der MLS oder einer ähnlichen Liga spiele – die beiden Spielzeiten irgendwie miteinander verknüpfen.“ Es wäre ein verrückter und so noch nie dagewesener Plan. Eine Überlegung wäre es allemal wert.