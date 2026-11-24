Beim NFL-Duell zwischen den Commanders und Bengals wird es plötzlich dunkel. Am Ende gibt Cincinnati in den letzten Sekunden den Sieg aus der Hand.

Erst ging im Northwest Stadium das Flutlicht aus, dann zerstörte ein Field Goal mit Ablauf der Uhr die Hoffnungen der Cincinnati Bengals auf den nächsten Sieg in der National Football League (NFL). Drew Stevens traf im Monday Night Game in letzter Sekunde aus 26 Yards zum 22:20 der Washington Commanders um den Deutsch-Amerikaner Brandon Coleman.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde es in der Arena plötzlich dunkel. Das Flutlicht ging aus, für drei Minuten und 40 Sekunden gab es nur spärlich Licht.

Pleite für die Bengals und Ja’Marr Chase Pleite für die Bengals und Ja’Marr Chase © AFP/GETTY IMAGES/SID/PATRICK SMITH

Laut ESPN war der Grund menschliches Versagen. Die Stadionverantwortlichen hatten offenbar versäumt, den regulären Zeitplan anzupassen – dieser sieht vor, dass die Beleuchtung an Wochentagen um 22.00 Uhr automatisch abgeschaltet wird.

Erste Bengals-Pleite nach fünf Siegen

Für die Bengals und Star-Quarterback Joe Burrow war es die erste Niederlage nach fünf Siegen, Cincinnati (7:3) führt die AFC North weiter vor den Cleveland Browns und Pittsburgh Steelers (beide 6:4) an. Die Commanders (4:5:1) sind Dritter der NFC East.

Evan McPherson brachte die Bengals 46 Sekunden vor Spielende durch ein 56-Yard-Field-Goal auf 20:19 nach vorn, doch Commanders-Quarterback Jayden Daniels fand bei einem blitzschnellen Angriffszug zweimal Wide Receiver Antonio Williams mit langen Pässen. Dann erledigte Stevens seine Arbeit.

„Wir reden in unseren Besprechungen der Offense oft darüber: Es dreht sich alles um Vertrauen“, sagte Daniels. Er habe darauf vertraut, dass Williams „zweimal nacheinander eine wichtige Aktion für uns gelingt – und genau das ist passiert.“