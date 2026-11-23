Im Duell zwischen den Detroit Lions und Tampa Bay Buccaneers kommt es zu einem unschönen Zwischenfall: Amon-Ra St. Brown kassiert eine Ohrfeige.

Die Detroit Lions haben ihren Erfolgslauf in der NFL fortgesetzt und die Tampa Bay Buccaneers mit 31:21 bezwungen. Für Aufsehen sorgte allerdings eine Rudelbildung in den Schlussminuten, bei der auch Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown eine zentrale Rolle spielte.

Knapp drei Minuten vor dem Ende wollten die Lions beim Stand von 24:14 mit einem Laufspielzug an der gegnerischen Endzone die Vorentscheidung erzwingen. Doch Buccaneers-Verteidiger Vita Vea stoppte Running Back Jahmyr Gibbs mit einem wuchtigen Tackle. Der rund 157 Kilogramm schwere Defensive Tackle brachte den deutlich leichteren Ballträger hart zu Boden.

Amon-Ra St. Brown trumpfte auf, kassierte aber auch einen Schlag Amon-Ra St. Brown trumpfte auf, kassierte aber auch einen Schlag © IMAGO/NurPhoto

NFL-Eklat! Amon-Ra St. Brown kassiert Schlag

St. Brown stellte Vea anschließend zur Rede. Der Bucs-Star reagierte mit einem Schlag gegen den Helm des Wide Receivers. Die Aktion blieb nicht unbemerkt: Die Schiedsrichter warfen sofort mehrere Flaggen und ahndeten die Unsportlichkeiten.

Damit war die Szene noch nicht beendet. Im Anschluss entstand eine Rudelbildung, bei der Lions-Guard Tate Ratledge zu Boden gerissen wurde. Weitere Strafen waren die Folge.

Vea hatte bereits zuvor mit dem wohl skurrilsten Jubel der Saison für Aufsehen gesorgt und sich auf seinen riesigen Bauch schlagen lassen.

St. Brown feiert Aktion

Während die Gemüter auf dem Feld hochkochten, nahm St. Brown die Situation mit Humor. Der Receiver feierte ausgelassen, nachdem sich die Buccaneers mit ihren Strafyards selbst geschadet hatten.

Auch sportlich hatte der 27-Jährige Grund zur Freude. St. Brown fing fünf Pässe und erzielte einen Touchdown. Mit dem Erfolg feierten die Lions ihren sechsten Sieg in Serie.

Detroit verbesserte sich damit auf eine Bilanz von 8:2 und führt gemeinsam mit den Chicago Bears die NFC North an. Die Teilnahme an den Playoffs rückt für das Team damit immer näher.