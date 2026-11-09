Myles Garrett meldet sich bei den Los Angeles Rams eindrucksvoll zurück. Nach seiner Verletzungspause sorgt der Superstar für entscheidende Aktionen - und tankt neues Selbstvertrauen.

Myles Garrett hat bei seinem Comeback für die Los Angeles Rams sofort wieder für Aufsehen gesorgt. Der Defensiv-Star steuerte am Sonntag beim 20:13-Auswärtssieg gegen die Washington Commanders drei Sacks bei. Nach einer Knieverletzung und anschließender Operation war es erst sein zweites Spiel für die Rams.

„Es war eine Last, die von meinen Schultern fiel, einfach wieder ich selbst zu sein“, sagte Garrett nach dem Spiel. „Ich bin mit meiner Leistung und den Dingen, von denen ich weiß, dass ich sie kann, und wie ich mich bewegen kann, noch lange nicht da, wo ich sein möchte. Aber das gibt mir definitiv Selbstvertrauen.“

Myles Garrett feierte eine gelungene Rückkehr Myles Garrett feierte eine gelungene Rückkehr © IMAGO/Icon Sportswire

Der amtierende Defensive Player of the Year setzte Washingtons Quarterback Jayden Daniels bei 27 Pass-Rush-Versuchen sechsmal unter Druck. Bei seinem ersten Sack schlug er Daniels zudem den Ball aus der Hand, zwei weitere gelangen ihm im Schlussviertel. Zum neunten Mal in seiner NFL-Karriere verbuchte Garrett drei Sacks in einer Partie, insgesamt steht er nun bei 128,5.

Garrett und Donald erstmals gemeinsam im Einsatz

Zum Saisonauftakt hatte Garrett trotz seiner Knieverletzung gespielt und war bei 40 Snaps ohne statistisch erfasste Aktion geblieben. Anschließend bezeichnete er seinen Auftritt als „die schlechteste Version von mir, die ich auf den Platz gebracht habe“. In der folgenden Woche unterzog er sich einer Kniearthroskopie und fiel bis zum Spiel gegen Washington aus.

Die Rams hatten Garrett per Trade verpflichtet, um nach Aaron Donalds ursprünglichem Rücktritt im Jahr 2024 wieder einen Spieler für die entscheidenden Aktionen in der Defense zu haben. „Ich bin dieser Closer, also müssen wir nicht weitersuchen“, sagte Garrett. Gegen Washington stand er erstmals mit dem zurückgekehrten Donald auf dem Feld. Bei ihren 23 gemeinsamen Spielzügen gelangen der Rams-Defense vier Sacks.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.