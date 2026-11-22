Die Detroit Lions feiern in der NFL den sechsten Sieg in Serie und festigen den ersten Platz in der NFC North. Amon-Ra St. Brown steuert einen Touchdown bei.

Eine Woche nach der Party in München hat Footballstar Amon-Ra St. Brown die Siegesserie mit seinen Detroit Lions ausgebaut. Das Team um den Deutsch-Amerikaner schlug die Tampa Bay Buccaneers vor eigenem Publikum 31:21, dem Wide Receiver gelang im lange Zeit engen Duell der achte Touchdown in dieser NFL-Saison.

Sein Bestwert stammt aus der Spielzeit 2024/25, damals punktete St. Brown insgesamt zwölfmal in der Endzone. Diese Marke könnte in den ausstehenden Hauptrundenpartien fallen.

Amon-Ra St. Brown bejubelt seinen Touchdown Amon-Ra St. Brown bejubelt seinen Touchdown © IMAGO/NurPhoto

NFL: St. Brown sorgt für ersten Touchdown

Wie am vergangenen Wochenende, als die Lions die New England Patriots beim Gastspiel in der Allianz Arena weggefegt hatten (35:10), sorgte St. Brown für den ersten Touchdown seiner Mannschaft.

Insgesamt fing der 27-Jährige fünf Pässe für 37 Yards. Quarterback Jared Goff warf im Ford Field zwei Touchdown-Pässe, der erneut starke Running Back Jahmyr Gibbs lief für 98 Yards. Detroit holte den sechsten Sieg nacheinander, den achten insgesamt und festigte nach zehn Spielen den ersten Platz in der NFC North.

Ebenfalls ihren achten Sieg holten die Kansas City Chiefs. Das Team aus Missouri ließ den Arizona Cardinals beim 34:7 keine Chance, Star-Quarterback Patrick Mahomes verbuchte drei Touchdown-Pässe und warf für 324 Yards. Einen Favoritensieg holten auch die Buffalo Bills um Josh Allen (ein Touchdown-Pass), das 26:9 gegen Außenseiter die Miami Dolphins war eine einseitige Angelegenheit. Buffalo steht bei neun Siegen und einer Niederlage.