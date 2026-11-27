Bitterer Thanksgiving-Abend für Amon-Ra St. Brown.

Die Buffalo Bills haben das Thanksgiving-Spitzenspiel der National Football League (NFL) gegen die Kansas City Chiefs für sich entschieden. Das Team um Star-Quarterback Josh Allen setzte sich mit 13:10 gegen die Ciefs um Top-Spielmacher Patrick Mahomes durch. Kicker Tyler Bass sorgte mit einem Field Goal aus 57 Yards in den letzten Sekunden für die Entscheidung.

Mit zehn Siegen bei einer Niederlage führt der Titelanwärter aus Buffalo souverän die AFC West an. Bester Spieler bei widrigen Wetterbedingungen in Buffalo war James Cook. Der Running Back erlief 117 Yards und schaffte den einzigen Touchdown der Gastgeber. Neben den Bills sind nur die San Francisco 49ers (9:1) in der NFC West mit lediglich einer Niederlage belastet. Kansas City rangiert mit acht Siegen und drei Niederlagen auf dem zweiten Platz der AFC West.

Derweil haben die Dallas Cowboys einen weiteren herben Dämpfer im Kampf um den Einzug in die Playoffs kassiert. Die Texaner gaben im Divisionsduell mit den Philadelphia Eagles einen zwischenzeitlichen Vorsprung von 21 Punkten aus der Hand und verloren 38:39. Jake Elliott versenkte ein Field Goal aus 59 Yards zwei Sekunden vor Schluss für Philadelphia. Die Cowboys (fünf Siege, sieben Niederlagen) und die Eagles (4:7) rangieren am Ende der NFC East.

Zuvor hatte Amon-Ra St. Brown einen bitteren Thanksgiving-Abend erlebt: Der deutsche Star kassierte mit den Detroit Lions nach sechs Siegen in Serie erstmals wieder eine Niederlage. Im Spitzenspiel der NFC North unterlagen die Lions den Chicago Bears trotz einer Elf-Punkte-Führung im Schlussviertel mit 35:39. Drei Sekunden vor dem Ende besiegelte Bears-Quarterback Caleb Williams mit einem Touchdown-Pass auf Rome Odunze die erste Heimniederlage Detroits in dieser Saison.

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St. Brown fing sieben Pässe für einen Raumgewinn von 146 Yards, blieb aber ohne Touchdown. Sein Teamkollege Jahmyr Gibbs stellte mit drei Lauf-Touchdowns einen NFL-Rekord auf: Kein Spieler in der Geschichte der Liga erzielte vor seinem 25. Geburtstag mehr Lauf-Touchdowns als der Running Back der Lions (55).

Durch die Niederlage im direkten Duell gerieten die Lions (acht Siege, drei Niederlagen) im Rennen um den Divisionssieg gegenüber Chicago (9:2) ins Hintertreffen.