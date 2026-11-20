Nach dem 3:26 bei den Texans ziehen die Verantwortlichen in Indianapolis Konsequenzen aus einer bislang schwachen Saison.

Die Indianapolis Colts haben auf ihre sportliche Krise in der National Football League (NFL) reagiert und sich von Quarterback Daniel Jones getrennt. Wie Headcoach Shane Steichen am Freitag bekannt gab, wird Anthony Richardson künftig wieder die Offensive des NFL-Teams anführen.

Der frühere Top-Draftpick soll beim nächsten Spiel gegen die New York Giants am 29. November erstmals seit 2024 wieder als Starter auflaufen. Die Entscheidung fiel nur wenige Stunden nach der 3:26-Niederlage bei den Houston Texans um den deutschen Tight End Marlin Klein.

Jones, der im März einen Zweijahresvertrag über bis zu 88 Millionen Dollar unterschrieben hatte, erlebte zuletzt eine schwierige Saison. Gegen Houston brachte er lediglich 12 seiner 27 Passversuche für 144 Yards an und warf eine Interception. Insgesamt gelangen dem Quarterback in dieser Spielzeit nur sieben Touchdown-Pässe bei 13 Interceptions.

Die Colts stehen bei nur drei Siegen aus elf Spielen. Seit dem Jahr 2020 verpasste Indianapolis durchgehend den Einzug in die Playoffs. Richardson, im NFL-Draft 2023 an vierter Stelle ausgewählt, hatte seinen Stammplatz in der vergangenen Saison an Jones verloren.