Die Antisemitismus-Vorwürfe um Puka Nacua haben Konsequenzen. Finanziell kommt dem Wide Receiver der Los Angeles Rams die Sperre teuer zu stehen. Sportlich bleibt sie ohne Folgen: Nacua fehlt ohnehin verletzt.

Nach Antisemitismus-Vorwürfen ist NFL-Profi Puka Nacua gesperrt worden. Die National Football League (NFL) sprach gegen den Wide Receiver der Los Angeles Rams eine Strafe von drei Spielen aus, weil er gegen die Verhaltensrichtlinien der Liga verstoßen habe.

Nacuas Sperre geht auf einen Vorfall in der Silvesternacht 2025 zurück, bei dem er angeblich eine Frau gebissen und eine antisemitische Bemerkung gemacht haben soll.

Puka Nacua wurde nach Antisemitismus-Vorwürfen gesperrt Puka Nacua wurde nach Antisemitismus-Vorwürfen gesperrt © IMAGO/Icon Sportswire

Zivilklage gegen Nacua eingereicht

Im vergangenen März wurde eine Zivilklage wegen Körperverletzung gegen Nacua eingereicht, wobei Nacuas Anwalt jegliche unangemessenen Äußerungen bestritt und das Beißen als „Alberei“ bezeichnete.

Sportlich kommt Nacua glimpflich davon. Der 25-Jährige fehlt derzeit wegen einer Knie- und Zehenverletzung ohnehin. Erstmals könnte er nach abgesessener Sperre im Heimspiel am 20. Dezember gegen die Dallas Cowboys wieder spielen.

Bis dahin wurde er auch auf die Verletztenliste gesetzt. Finanziell kommt Nacua die Sperre dagegen teuer zu stehen. Laut US-Medien kostet ihn die Sperre durch ausbleibende Gehaltszahlungen knapp eine Million US-Dollar.