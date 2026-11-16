NFL in München: RTL vermeldet gute TV-Quote

In der Spitze schauen 812.000 im Free-TV beim Sieg der Lions zu.

Das „Munich Game“ der National Football League hat dem Privatsender RTL eine gute Quote im Free-TV beschert. Wie RTL mitteilte, wollten in der Spitze 812.000 Zuschauer den klaren Sieg der Detroit Lions mit dem deutschen Topspieler Amon-Ra St. Brown gegen die New England Patriots sehen, dies bedeutete einen Marktanteil von 10,4 Prozent.

An die Gesamt-Zuschauerzahl früherer NFL-Spiele in Deutschland kam die Begegnung in München allerdings nicht heran. 2023 verfolgten ebenfalls bei RTL im Durchschnitt 1,34 Millionen Fans das Spiel Kansas City gegen Miami in Frankfurt, damals lag der Marktanteil aber nur bei 7,8 Prozent.

Sogar durchschnittlich 1,52 Millionen Zuschauer (Marktanteil 8,8 Prozent) vermeldete ProSieben im Jahr 2022, als Tom Brady mit Tampa Bay in München auf Seattle traf.