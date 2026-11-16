Jaxon Smith-Njigba setzt seine starke Saison bei den Seattle Seahawks fort. Der Wide Receiver bringt sich damit in Position für einen NFL-Rekord.

Jaxon Smith-Njigba jagt den NFL-Rekord für Receiving Yards in einer Saison. Beim 21:13-Sieg der Seattle Seahawks gegen die Las Vegas Raiders fing der Wide Receiver am Sonntag acht Pässe für 171 Yards und einen Touchdown. Nach zehn Spielen steht er bei 79 gefangenen Pässen, 1.207 Yards und zehn Touchdowns.

Hochgerechnet auf 17 Spiele käme Smith-Njigba auf 134 gefangene Pässe, 2.051 Yards und 17 Touchdowns. Damit würde er die Bestmarke von Calvin Johnson übertreffen, der in seiner besten Saison 2012 überragende 1.964 Receiving Yards erzielte.

Löst Smith-Njigba sogar Johnson ab?

Eigentlich galt die Rekord-Saison von „Megatron“ als Fabel-Bestmarke, an die viele Jahrzehnte niemand herankommen wird. Doch nun könnte die Bestmarke ernsthaft wackeln. Die Legende galt mit einer Größe von 1,96 Metern und einem Gewicht von 107 Kilogramm als brachialer Riese, der seinen Gegnern ständig körperlich überlegen war. Smith-Njigba ist mit 1,83 Metern und 89 Kilogramm ein ganz anderer Spieler.

„Die spielfreie Woche wird uns gut tun, um uns auszuruhen, neue Kraft zu tanken und viele Spieler wieder einsatzbereit zu machen“, sagte Smith-Njigba. „Für mich ist das Playoff-Football. Wir sind in jedem einzelnen Spiel voll bei der Sache. Jeder Drive zählt, jeder Snap zählt.“

Die Leistung von Smith-Njigba in der laufenden Spielzeit ist besonders hoch einzuordnen. Immerhin fehlt bei Seattle seit Wochen der Star-Quarterback Sam Darnold. Ersatzmann Drew Lock spielt mit dem Receiver aber auch gut zusammen.

„Ich spiele total gern“, sagte Lock. „Belassen wir es dabei. Ich spiele total gern. Es macht richtig Spaß, da draußen auf dem Feld zu stehen.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.