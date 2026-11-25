Nur einen Tag, nachdem sein Headcoach sich hinter Rodgers gestellt hatte, wird der Routinier auf die Bank gesetzt. War es das mit seiner Karriere?

Star-Quarterback Aaron Rodgers droht womöglich ein unfreiwilliges verfrühtes Karriereende. Die Pittsburgh Steelers verkündeten am Dienstagabend, dass der Routinier im NFL-Spiel gegen die Denver Broncos (Freitag, 21.00 Uhr MEZ) wenige Tage vor seinem 43. Geburtstag inaktiv sein werde. Für ihn wird Ersatzmann Mason Rudolph auflaufen – ein Tiefschlag für den viermaligen MVP, der seinen Abschied aus der National Football League nach der laufenden Saison angekündigt hatte.

Der könnte nun überraschend früher kommen. Headcoach Mike McCarthy hatte erst am Montag, einen Tag nach der 16:19-Pleite gegen die Philadelphia Eagles, noch verkündet: „Aaron Rodgers ist unser Quarterback.“ Laut Informationen von ESPN sei die Entscheidung, ihn auf die Bank zu setzen, McCarthys gewesen.

Sportlich kommt der Schritt nicht völlig aus dem Nichts, Rodgers hatte bei den vergangenen zwei Niederlagen einige Probleme offenbart und spielt eine der schwächsten Saisons seiner Karriere (Passquote: 60,9 Prozent). Seine 16 Touchdowns bei sechs Interceptions sind dabei solide. Die Steelers liegen zudem in der AFC North mit 6:4 Siegen auf Platz drei und auf Playoff-Kurs.