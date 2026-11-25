Aaron Rodgers verliert bei den Pittsburgh Steelers seinen Platz als Quarterback. Die Entscheidung kommt kurz vor einem wichtigen Spiel - und kurz vor Rodgers' Geburtstag.

Die Pittsburgh Steelers wechseln ihren Quarterback: Mason Rudolph wird am Freitag gegen die Denver Broncos starten. Aaron Rodgers steht für die Partie nicht im aktiven Aufgebot. Das Team gab die Entscheidung am späten Dienstagabend bekannt.

NBC Sports schreibt von einer „überraschenden Entscheidung“ und einem „bahnbrechenden Schritt“ in Rodgers’ letzter Saison. Und die Tatsache, dass die Steelers diese Information bis spät in den Dienstagabend zurückhielten, zeige, „dass sie sich der Tragweite dieses Schrittes bewusst sind“.

Eine Begründung nannten die Steelers nicht. Laut Tom Pelissero von The Ringer traf Trainer Mike McCarthy die Entscheidung. Im offiziellen Trainingsbericht vom Dienstag wurde für Rodgers keine Verletzung aufgeführt. Der Quarterback wird in der kommenden Woche 43 Jahre alt.

Aaron Rodgers muss bei den Steelers auf die Bank Aaron Rodgers muss bei den Steelers auf die Bank © IMAGO/Icon Sportswire

McCarthy stärkte Rodgers noch am Montag

Erst am Montag hatte sich McCarthy zu einem möglichen Wechsel auf der Quarterback-Position geäußert – und sich dabei für Rodgers ausgesprochen. Auf die Frage, ob einer der drei anderen Quarterbacks für Abwechslung sorgen könnte, antwortete der Coach: „Aaron Rodgers ist unser Quarterback.“ Einen Tag später folgte die Entscheidung für Rudolph.

Die Steelers haben ihre vergangenen beiden Spiele gegen die Cincinnati Bengals und die Philadelphia Eagles verloren. Gegen Philadelphia unterlag Pittsburgh mit 16:19 und steht nun bei sechs Siegen und vier Niederlagen. Rodgers kam in seinen zehn Saisonspielen auf 2.241 Pass-Yards, 16 Touchdown-Pässe und sechs Interceptions. Der Routinier hatte angekündigt, seine Karriere nach dieser Saison zu beenden.

Wird Rodgers nun nie wieder in der NFL spielen – oder womöglich um eine Freigabe bitten, um zu einem anderen Team zu wechseln?

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.