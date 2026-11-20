Marlin Klein fängt seinen ersten Touchdown in der NFL. Für den deutschen Rookie ist es ein besonderer Moment, der ihn in einen illustren Kreis aufsteigen lässt.

Was für ein besonderer Moment für Marlin Klein! Der deutsche Rookie der Houston Texans hat den ersten Touchdown in seiner noch jungen NFL-Karriere gefangen. Quarterback C.J. Stroud fand den Tight End in den Schlussminuten des dritten Viertels in der Endzone und sorgte so für den 26:3-Endstand gegen die Indianapolis Colts.

Im Anschluss ließ er seiner Freude mit einem lauten Schrei freien Lauf und donnerte das Ei euphorisiert auf den Boden.

Marlin Klein feiert seinen ersten Touchdown in der NFL Marlin Klein feiert seinen ersten Touchdown in der NFL © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/KENNETH RICHMOND

NFL-Rookie Klein schwärmt: „Es war großartig“

„Es war großartig“, sagte Klein im Anschluss an das Spiel und ergänzte: „Dass wir heute den ersten Heimsieg einfahren konnten, macht es noch besser. Ich bin dem Trainerteam und all den Jungs, die mir seit meiner Ankunft geholfen haben, sehr dankbar. Das bedeutet mir eine Menge.“

Bei der Gala der Texans fing Klein vier Catches für insgesamt 24 Yards Raumgewinn. In der gesamten Saison hatte er in neun Spielen zuvor lediglich einen Ball gefangen (16 Yards) und spielte zuletzt nur eine sehr kleine Rolle im engen Tight-End-Room der Texans.

Klein ist erst der fünfte Deutsche mit einem Touchdown in der NFL. Vor ihm gelang dies nur Markus Kuhn, Jakob Johnson, Equanimeous St. Brown sowie dem derzeit so erfolgreichen Amon-Ra St. Brown. In der Jugend hatte der 24-Jährige für die Cologne Crocodiles gespielt, ehe er an die University of Michigan wechselte. In diesem Sommer meldete er sich schließlich zum Draft an und wurde in der zweiten Runde an 59. Stelle von Houston gepickt.

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Schwere Verletzung sorgt für Schock bei den Texans

Bester Akteur des Abends war Stroud: Der Spielmacher brachte 21 von 27 Pässen für 197 Yards an und verbuchte drei Touchdown-Pässe bei einer Interception. Sein Gegenüber Daniel Jones wurde von der starken Defense der Texans dagegen komplett kaltgestellt. Die Colts schafften lediglich ein Field Goal im gesamten Spiel, Jones brachte nur zwölf seiner 27 Pässe an (144 Yards). Er blieb ohne Touchdown und leistete sich ebenfalls eine Interception.

Trotz des starken Auftritts mussten die Texans früh einen Rückschlag hinnehmen. Defensive End Chris Braswell prallte beim Kickoff-Return mit einem Gegenspieler zusammen und verletzte sich offenbar schwerer am Knie. Nach minutenlanger Unterbrechung musste er mit dem Cart aus dem Stadion gebracht werden.

Mit dem Sieg verbesserte Houston seine Bilanz in der AFC South auf vier Siege bei sechs Niederlagen und liegt damit weiterhin hinter den Jacksonville Jaguars (7-2) auf Rang zwei der Division. Die Colts stehen nach der sechsten Niederlage aus den letzten sieben Spielen bei einer Bilanz von 3-8 und damit vor den Tennessee Titans (1-8) auf Platz drei.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)