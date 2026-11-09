Malik Nabers wehrt sich gegen Kritik an seinem Auftreten an der Seitenlinie. Der Star-Receiver der New York Giants schießt nach dem Sieg bei den Philadelphia Eagles öffentlich gegen TV-Experte Greg Olsen.

Malik Nabers hat die Kritik von TV-Experte Greg Olsen an seiner Körpersprache deutlich zurückgewiesen. Der Wide Receiver der New York Giants reagierte nach dem 19:11-Erfolg bei den Philadelphia Eagles mit klaren Worten auf die Aussagen des ehemaligen NFL-Profis.

Während der FOX-Übertragung hatte der Ex-Profi und jetzige TV-Experte Olsen Nabers’ Auftreten an der Seitenlinie thematisiert und dessen Verhalten als problematisch eingeordnet. Der 23-Jährige sah darin jedoch eine ungerechtfertigte Darstellung seiner Person und meldete sich anschließend über die sozialen Medien zu Wort.

Malik Nabers blieb beim Sieg gegen die Eagles unspektakulär Malik Nabers blieb beim Sieg gegen die Eagles unspektakulär © IMAGO/ZUMA Press

„Ihr versucht krampfhaft, ein Narrativ über mich zu erschaffen. Das ist wirklich verrückt!“, schrieb Nabers. „Wenn euch nicht gefällt, wie ich das Spiel spiele, dann haltet die Kamera einfach von mir fern. Ganz einfach!“

Nabers platzt der Kragen

Besonders die Bezeichnung als schlechter Teamkollege störte den Receiver. „Dass Greg Olsen mich einen schlechten Teamkollegen nennt, obwohl in keiner Mannschaft, für die ich je gespielt habe, irgendjemand so über mich gesprochen hat, ist verrückt“, erklärte Nabers weiter.

Der Giants-Star betonte zudem, dass seine Mimik unabhängig vom Spielverlauf kaum Veränderungen zeige. „Mein Gesichtsausdruck ist derselbe, egal ob ich ein gutes oder schlechtes Spiel mache, ob wir gewinnen oder verlieren“, schrieb er und ergänzte: „Wenn das ein Problem ist: Erstens, haltet die Kamera von mir fern. Zweitens, betet lieber dafür! Ganz einfach.“

DEINE MEINUNG

Sportlich verlief die Partie für Nabers vergleichsweise unspektakulär. Gegen die Eagles kam er auf fünf gefangene Pässe für 43 Yards, während die Giants ihren ersten Auswärtssieg in Philadelphia seit 2013 feierten.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.