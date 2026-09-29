Der Olympiasieger hatte den Puck nach einem Schuss gegen den Kopf bekommen.

Verteidiger Brock Faber wird Nico Sturms Minnesota Wild in der Eishockey-Profiliga NHL lange fehlen. Der Olympiasieger erlitt im Vorbereitungsspiel gegen die Dallas Stars am Freitag einen Schädelbruch und wurde am Sonntag operiert. Faber hatte den Puck nach einem Schuss von Miro Heiskanen gegen den Kopf bekommen. Er falle auf „unbestimmte Zeit“ aus, hieß es in einem Bericht der NHL.

Wild-General: Brock-Ausfall trifft hart

„Brock ist ein großartiger Spieler. Er ist eine wichtige Stütze für uns. Es wirkt sich immer auf die Mannschaft aus, wenn solche Spieler ausfallen“, sagte Minnesotas General Manager Bill Guerin: „Das Wichtigste ist, dass es ihm gut geht. Manchmal muss man das Eishockey einfach beiseite lassen und sich um den Menschen kümmern. Genau das tun wir jetzt.“