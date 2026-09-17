NHL: Olympiasieger suspendiert

Connor Hellebuyk wird von den Winnipeg Jets suspendiert. Der Olympiasieger möchte die Franchise verlassen, woraufhin ein Streit entbrannte.

Der Streit zwischen dem wechselwilligen Stargoalie Connor Hellebuyck und den Winnipeg Jets hat eine neue Stufe erreicht. Der Eishockey-Olympiasieger ist nicht zum Start des Trainingscamps erschienen und nun vom NHL-Klub suspendiert worden. Das gaben die Kanadier am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Hellebuyck, dreimaliger Gewinner der Vezina Trophy für den besten Torhüter der Saison und einmal Gewinner der Hart Memorial Trophy für den besten Spieler der Saison, will an seiner Position festhalten.

Stellt auf stur: Connor Hellebuyck-ipad.jpg Stellt auf stur: Connor Hellebuyck © AFP/GETTY IMAGES/SID/DILIP VISHWANAT

Hellebuycks Wechsel-Wunsch bleibt bestehen

„Ich habe versucht, die Situation ruhig und respektvoll zu handhaben und der Organisation gleichzeitig Zeit zu geben, ihre Optionen zu prüfen“, teilte Hellebuyck in einer von seinem Berater Ray Petkau veröffentlichten Erklärung mit. „Angesichts des bevorstehenden Trainingslagers hielt ich es für wichtig, meinen Wunsch öffentlich zu bestätigen. An meiner Haltung hat sich nichts geändert. Ich bin der Meinung, dass ein Wechsel für mich und meine Familie der beste Weg in die Zukunft ist.“

Hellebuyck gewann die Hart Trophy in der Saison 2024/25, er war der erste Goalie seit Carey Price (Montréal Canadiens, 2014/15), der diese Auszeichnung erhielt. Mit 81 von 191 Stimmen für Platz eins entschied der Amerikaner die Abstimmung klar vor dem deutschen Stürmer Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) und Nikita Kutscherow (Tampa Bay Lightning) für sich.

Hellebuyck glänzt beim Olympiasieg

Nach dem Olympiasieg des US-Teams im Frühjahr in Mailand war Hellebuyck zum besten Torhüter des Turniers gewählt worden.