NHL: Draisaitl bei Oilers-Sieg ohne Scorerpunkt

Edmonton lässt Calgary beim 4:0 keine Chance. Für den deutschen Eishockeystar Leon Draisaitl endet auch das zweite Spiel nacheinander ohne eigenen Treffer.

Eishockeystar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL einen deutlichen Sieg gefeiert. Der deutsche Stürmer gewann mit seiner Mannschaft gegen die Calgary Flames mit 4:0 und beendete damit eine kleine Durststrecke von zwei Niederlagen.

Draisaitl blieb allerdings ohne Torbeteiligung, er gab in 19 Minuten Eiszeit zwei Schüsse auf den gegnerischen Kasten ab. Nach zuvor sechs Spielen in Folge mit mindestens einem Treffer ging Draisaitl zum zweiten Mal nacheinander leer aus. Für die Oilers war der Erfolg gegen Calgary der neunte Sieg im 13. Saisonspiel, Edmonton führt die Pacific Division weiter an.

NHL: Sieg für Grubauer und Seattle

Auch Torhüter Philipp Grubauer durfte sich über einen Erfolg freuen. Der deutsche Goalie stand beim 5:4 der Seattle Kraken gegen die Toronto Maple Leafs zwischen den Pfosten, er trug mit 17 gehaltenen Schüssen zum achten Saisonsieg seines Teams bei.