Elf Partien werden in dieser Saison zur Primetime in Europa gezeigt - allerdings nicht der deutsche Superstar.

Eishockey-Stars zur besten Sendezeit: Die NHL passt ihren Spielplan für den europäischen TV-Markt an. Ab dem 30. November werden in der besten Liga der Welt insgesamt elf Spiele dieser Saison immer montags am Nachmittag in Nordamerika angepfiffen, damit die Fans in Europa die Partien „zu den jeweiligen lokalen Primetime-Zeiten“ schauen können, wie es am Dienstag in einer Mitteilung hieß.

NHL bringt Primetime nach Europa

Los geht es mit dem Duell der Ottawa Senators mit dem deutschen Nationalspieler Tim Stützle bei den Nashville Predators (30. November/19.00 Uhr MEZ). Ein Spiel von Superstar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) ist im Rahmen von „NHL Monday Night Hockey“ derzeit nicht geplant.

„NHL Monday Night Hockey wurde ins Leben gerufen, um internationalen Fans die Möglichkeit zu geben, Live-Eishockey aus der NHL zu verfolgen und die besten Spieler der Welt in einem Primetime-Sendezeitfenster unter der Woche zu erleben“, sagte Julie Yufe von der NHL: „Das ist ein wichtiger Schritt in unseren kontinuierlichen Bemühungen, den Fans den Zugang zu unserem großartigen Sport zu ermöglichen und Eishockey in wichtigen europäischen Märkten weiter zu fördern.“

In Deutschland ist die NHL bei Sky und über DAZN zu sehen.