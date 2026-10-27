Für die Oilers ist es die zweite Niederlage in Folge. Draisaitl verschießt einen Penalty.

Kein Tor und ein verschossener Penalty: Eishockeystar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL die zweite Niederlage in Folge kassiert. Gegen Moritz Seider und die Detroit Red Wings unterlag der deutsche Stürmer mit seiner Mannschaft 3:4 nach Penaltyschießen.

Draisaitl verschoss dabei den zweiten Penalty seiner Oilers. Nach zuvor sechs Spielen in Folge mit mindestens einem Treffer ging Draisaitl diesmal leer aus.

Niederlage für die Oilers von Leon Draisaitl Niederlage für die Oilers von Leon Draisaitl © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/LUKE HALES

Red Wings kommen dreimal zurück

Der 31-Jährige legte dafür das 1:0 durch Wassily Podkolzin auf (7.). Detroit kam aber stets zurück und erzielte kurz vor Spielende durch Dylan Larkin (59.) – nach Vorlage von Seider – den dritten Ausgleich. Im Penaltyschießen behielt Lucas Raymond als Einziger die Nerven.

Die Oilers sind mit acht Siegen aus zwölf Spielen weiter Erster in der Pacific Division, für die Red Wings und Verteidiger Seider war es der fünfte Saisonerfolg.