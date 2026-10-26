Die Wild gewinnen gegen die Canucks. Ein besonderes Freiluft-Erlebnis gibt es in Winnipeg - mit einem enttäuschenden Resultat für die Jets.

Die Minnesota Wild mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm bleiben in der Erfolgsspur. Gegen die Vancouver Canucks feierte das Team aus Saint Paul beim 4:2 seinen achten Saisonsieg bei bislang drei Niederlagen.

Wild bauen Western-Conference-Führung aus

Minnesota führt die Western Conference mit 18 Punkten vor Edmonton (17) an. Die Oilers um Superstar Leon Draisaitl haben allerdings zwei Spiele weniger ausgetragen.

Sturm blieb ohne Tor und Vorlage. Maxim Schabanow, Bobby Brink, Quinn Hughes und NHL-Toptorjäger Kirill Kaprisow brachten Wild mit 4:0 in Front, ehe die Canucks im Schlussdrittel noch zwei Treffer erzielten. Für Kaprisow war es der 13. Saisontreffer, Draisaitl steht bei zwölf.

Jets verlieren das Heritage Classic

Einen besonderen Abend erlebten die Winnipeg Jets – allerdings mit einem ernüchternden Resultat. Die Jets verloren ihr Heimspiel im Princess Auto Stadium unter freiem Himmel vor 32.343 Fans 1:2 gegen ihren kanadischen Kontrahenten Montréal Canadiens. „Abgesehen vom Ergebnis war es ein spektakuläres Event. Die NHL und die Jets-Fans haben eine super Show geliefert“, sagte Jets-Kapitän Adam Lowry nach dem „NHL Heritage Classic 2026“.