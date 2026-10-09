Die deutschen Nationalspieler gewinnen jeweils mit ihren Teams. Ein anderer Deutscher hingegen muss sich geschlagen geben.

Die Ottawa Senators mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle haben ihren starken Saisonstart in der NHL fortgesetzt. Beim 2:1 gegen die noch sieglosen Philadelphia Flyers gewann Stützles Team zum dritten Mal im vierten Spiel und bleibt in der Eastern Conference im Kreis der Spitzenmannschaften.

Nach der ersten Saisonniederlage gegen Stützles deutschen Kollegen Moritz Seider und dessen Detroit Red Wings (3:5) fanden die Kanadier auch ohne Scorerpunkt ihres bislang starken Stürmers wieder in die Spur. Youngster Carter Yakemchuk erzielte im letzten Drittel den entscheidenden Treffer, Stützle nahm in 20 Minuten auf dem Eis eher wenig Einfluss auf das Spiel.

Stützle (l.) feiert den Sieg Stützle (l.) feiert den Sieg © AFP/GETTY IMAGES /SID/CHRIS TANOUYE/FREESTYLE PHOTO

Peterka jubelt gegen Ex-Team

John-Jason Peterka feierte mit den Boston Bruins einen Kantersieg gegen sein altes Team. Mit 6:1 fertigte die von Ex-Bundestrainer Marco Sturm trainierte Mannschaft Utah Mammoth ab, von wo aus Peterka im Sommer nach Boston gewechselt war. Während der 24-Jährige ohne Torbeteiligung blieb, glänzte Angreifer David Pastrnak. Der Tscheche fertigte Utah mit zwei Toren und zwei Assists quasi im Alleingang ab.

Für Nico Sturm und Minnesota Wild setzte es die zweite Pleite in Serie. Gegen das gut gestartete Team von Tampa Bay Lightning verlor Minnesota mit 2:3. Angreifer Sturm war an keinem Treffer beteiligt.