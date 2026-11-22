Dem Deutschen gelingen zwei Treffer und eine Vorlage. Auch die Boston Bruins um Trainer Marco Sturm sind erfolgreich.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat die Ottawa Senators in der NHL mit einer starken Leistung zum Sieg geführt. Der Stürmer erzielte beim 4:2 gegen die Los Angeles Kings im letzten Drittel zwei Tore und legte einen weiteren Treffer auf. Stützle steht nach 24 Spielen bei starken 31 Punkten, die Senators schoben sich im Westen vorerst auf den zweiten Platz.

Nur zwei Zähler dahinter liegen die Boston Bruins. Die Mannschaft von Trainer Marco Sturm besiegte die Washington Capitals in der Nacht auf Sonntag mit 7:5. Überragender Spieler für Boston war der Schwede Elias Lindholm mit vier Treffern und einer Vorlage, der deutsche Nationalspieler John-Jason Peterka blieb ohne Punkt.

Für die weiteren Deutschen lief es mit ihren jeweiligen Teams weniger gut. Moritz Seider musste mit den Detroit Red Wings beim 2:3 gegen die New York Islanders die siebte Niederlage in den vergangenen acht Spielen hinnehmen, die Seattle Kraken um Torwart Philipp Grubauer verloren mit 3:4 bei den San Jose Sharks. Zudem unterlagen die Minnesota Wild ohne Nico Sturm den Vancouver Canucks ebenfalls mit 3:4.