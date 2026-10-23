Der Olympiasieger ist zentraler Teil eines Blockbuster-Trades in der NHL.

Das Transfer-Hickhack um den Eishockey-Stargoalie Connor Hellebuyck ist beendet. Der Olympiasieger mit den USA wechselt innerhalb der nordamerikanischen Profiliga NHL von seinem langjährigen Klub Winnipeg Jets zu den New Jersey Devils. Dies teilten die Devils am Freitag mit.

Jets erhalten Paket für Hellebuyck

Die Jets erhalten in dem Blockbuster-Trade vier Spieler und zwei Draft-Picks, unter anderem wechselt der in München geborene Goalie Nico Daws nach Winnipeg. Daws war in der Saison 2020/21 für den ERC Ingolstadt in der DEL aufgelaufen, hatte sich aber international für Kanadas Nationalteam entschieden.

Der 33 Jahre alte Hellebuyck hatte seit seinem NHL-Debüt 2014 für die Jets gespielt und war dreimal als bester Torhüter sowie einmal als bester Spieler der Liga ausgezeichnet worden. Vor der Saison hatte Hellebuyck trotz eines noch bis 2030 laufenden Sieben-Jahres-Vertrag in Winnipeg auf einen Trade gedrängt.

Als er nicht zum Trainingscamp der Jets erschien, eskalierte die Situation – das Team suspendierte den einstigen Publikumsliebling, der eine knappe Million Dollar an Gehalt verlor. Nun bekam Hellebuyck seinen Willen. Die Titelchancen in New Jersey dürften aber nicht viel größer sein.