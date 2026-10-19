Die Wild setzen sich ohne Nico Sturm knapp gegen Columbus durch. Es ist der sechste Saisonerfolg.

Die Minnesota Wild bleiben auch ohne den deutschen Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm in der Erfolgsspur. Gegen die Columbus Blue Jackets feierte das Team aus Saint Paul beim 2:1 seinen sechsten Saisonsieg bei bislang drei Niederlagen.

Kaprisow führt Minnesota zum Sieg

Sturm fällt seit einem Pucktreffer an den Kopf vor knapp einer Woche im Spiel gegen die Vegas Golden Knights (4:2) aus. Minnesota liegt in der Western Conference mit 13 Punkten auf Platz drei hinter den Knights und den Edmonton Oilers von Starspieler Leon Draisaitl.

Danila Jurow (19.) und NHL-Toptorjäger Kirill Kaprisow (24.) mit seinem bereits zehnten Saisontreffer schossen die Wild zum Sieg. Für Columbus glich Adam Fantilli (20.) zwischenzeitlich aus.