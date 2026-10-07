Der Verteidiger feiert seinen ersten Saisonsieg, Philipp Grubauer muss eine Niederlage einstecken.

Eishockey-Nationalmannschaftskapitän Moritz Seider hat im deutschen Duell mit Tim Stützle den ersten Saisonsieg in der NHL gefeiert. Der 25-Jährige setzte sich mit den Detroit Red Wings mit 5:3 gegen die Ottawa Senators durch.

Grubauer erlebt klare Kraken-Pleite

Für den deutschen Verteidiger und sein Team war es der erste Erfolg nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt. Auf der anderen Seite konnte Stützle mit seinem dritten Saisontreffer und einer Vorlage die erste Pleite der Senators nach zwei Siegen nicht verhindern.

Eine Niederlage musste auch Philipp Grubauer hinnehmen. Mit den Seattle Kraken verlor der deutsche Goalie mit 2:6 gegen die Vegas Golden Knights. Für Seattle war es die zweite Niederlage im vierten Spiel. Grubauer kam dabei für Joey Daccord ins Spiel, der in den ersten beiden Dritteln aus 21 Schüssen fünf Treffer kassierte. Grubauer parierte in 20 Minuten Einsatzzeit noch sechs von sieben Versuchen auf sein Tor.