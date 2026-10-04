NHL: Seider kassiert nächste Pleite
Die Detroit Red Wings müssen sich in der NHL auch den Winnipeg Jets knapp geschlagen geben.
Nationalmannschaftskapitän Moritz Seider und die Detroit Red Wings müssen in der noch jungen NHL-Saison weiter auf den ersten Sieg warten. Der Eishockey-Vizeweltmeister von 2023 unterlag mit seiner Mannschaft trotz Aufholjagd mit 2:3 gegen die Winnipeg Jets.
Weitere News
Für den deutschen Verteidiger, der den ersten Detroit-Treffer durch Viktor Arvidsson (37.) zum 1:3 vorbereitete, und seine Kollegen war es im zweiten Saisonspiel die zweite Niederlage. Alle drei Gegentore fingen sich die Red Wings, die mit einem 0:2 gegen die New York Rangers in die neue Spielzeit gestartet waren, in Unterzahl ein.