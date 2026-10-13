Der deutsche Nationalspieler Tim Stützle ist weiter in einer sehr guten Verfassung.

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle ist in noch jungen NHL-Saison weiter in Topform.

Beim 4:1 seiner Ottawa Senators bei den New Jersey Devils erzielte der Stürmer einen Treffer selbst und legte einen weiteren auf. Mit nun fünf Siegen aus den ersten sechs Spielen zählt Ottawa zu den Spitzenteams in der Eastern Conference.

Stützle zieht mit MacKinnon gleich

Stützle steht mit jeweils fünf Toren und Assists bei zehn Scorerpunkten. Damit liegt er gleichauf mit dem kanadischen Superstar Nathan Mackinnon (Colorado Avalanche) auf dem sechsten Platz. Der bislang beste Punktesammler dieser Saison ist Connor McDavid (Edmonton Oilers/13 Punkte), Leon Draisaitl (Edmonton) hat neun Scorerpunkte auf dem Konto.

Bei seinem Treffer zum 3:0 lenkte Stützle einen Schlagschuss von Ottawas Kapitän Thomas Chabot entscheidend ab. Zuvor hatte er das 2:0 durch Stephen Halliday mit einem starken Pass eingeleitet.