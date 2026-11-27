Der Nationalspieler führt Ottawa zum Sieg und steuert auf seinen besten Saisonwert zu. Auch Moritz Seider gewinnt.

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle ist mit den Ottawa Senators in der NHL vor seinem Deutschland-Gastspiel weiter auf Erfolgskurs. Drei Wochen vor den beiden Spielen in Düsseldorf steuerte der 24-Jährige einen Doppelpack zum 6:2 im Spitzenspiel bei Tampa Bay Lightning bei. Damit baute Ottawa seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Atlantic Division auf fünf Punkte aus.

Auch Moritz Seider feierte mit den Detroit Red Wings einen Erfolg. Beim 2:0 bei den Columbus Blue Jackets bereitete der Verteidiger das erste Tor durch J.T. Compher vor. Detroit hinkt nach nur drei Siegen in den letzten zehn Partien den Playoff-Plätzen weit hinterher.

Stützle schraubte zunächst die Führung der Sens nach dem frühen Treffer von Ridly Greig (4.) in Unterzahl auf 2:0 (13.). Dann erzielte er nach Michael Amadio (27.) im zweiten Drittel sein 15. Saisontor (38.). Zudem trafen Artjom Sub (47.) und Claude Giroux (48.). Stützle ist mit 33 Scorerpunkten in 27 Spielen auf dem Weg zu einem Karrierebestwert. Sollte er so weitermachen, könnte er erstmals auf 100 Punkte kommen. In der Saison 2022/23 hatte er 90 Scorerpunkte verbucht.

Am 18. und 20. Dezember treffen die Senators in Düsseldorf im Rahmen der Global Series auf die Chicago Blackhawks. Für Stützle, der in Viersen geboren wurde und in Krefeld das Eishockeyspielen begann, ist es eine Rückkehr in die Heimat.