Die deutschen Profis erleben trotz persönlich guter Leistungen einen wechselhaften Abend in der NHL.

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL den nächsten Dämpfer kassiert. Trotz Treffer und Vorlage des deutschen Nationalspielers unterlagen die Kanadier den Anaheim Ducks mit 4:5 und kassierten in der nordamerikanischen Profiliga die zweite Niederlage in Folge. In der Western Conference verpassten die Oilers damit die Rückkehr an die Tabellenspitze, bleiben hinter Minnesota Wild erstmal auf Platz zwei.

Draisaitl legte seinem kongenialen Partner Connor McDavid ein Tor auf, sein 14. Saisontreffer zum Anschluss kam 45 Sekunden vor Ende des Spiels zu spät.

Oilers-Star Leon Draisaitl Oilers-Star Leon Draisaitl © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/CALEB BOWLIN

Peterka leitet Wende ein

Ebenfalls zwei Scorerpunkte sammelte sein Nationalmannschaftskollege John-Jason Peterka für die Boston Bruins um Headcoach Marco Sturm. Der 24-Jährige steuerte zum deutlichen 6:2-Erfolg gegen die Pittsburgh Penguins zwei Assists bei und trug damit nach frühem Rückstand entscheidend zur Wende bei.

Weniger erfolgreich war Moritz Seider, der mit den Detroit Red Wings eine 1:2-Niederlage gegen die Vegas Golden Knights kassierte. Der deutsche Star-Verteidiger erhielt mit fast 28 Minuten wie gewohnt die meiste Eiszeit bei seinem Team.